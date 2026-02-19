Раптовий блекаут: великий обласний центр повністю залишися без світла

Відключення світла. / © Associated Press

У четвер, 19 лютого, Чернігів та населені пункти області повністю залишилися без світла. Сталася аварія на лінії.

Про це повідомили у пресслужбі «Чернігівобленерго».

«Внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ знеструмлені споживачі Чернігова, Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району», — йдеться у повідомленні.

Речниця обленерго Катерина Дроздова у коментарі «Суспільному» додала, що аварія на енергооб’єкті сталася близько 12:00. За її словами, наразі диспетчери з’ясовують масштаби знеструмлення по області та кількість абонентів, які залишилися без світла.

Нагадаємо, за даними обленерго, 19 лютого у Чернігівській області діятиме графік погодинних відключень. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В «Укренерго» повідомили, що сьогодні через негоду знеструмлено майже пів тисячі населених пунктів у шести областях країни: Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській.