ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
319
Час на прочитання
1 хв

Раптовий блекаут: великий обласний центр повністю залишися без світла

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У четвер, 19 лютого, Чернігів та населені пункти області повністю залишилися без світла. Сталася аварія на лінії.

Про це повідомили у пресслужбі «Чернігівобленерго».

«Внаслідок аварії на одній з повітряних ліній 110 кВ знеструмлені споживачі Чернігова, Славутича та низки населених пунктів Чернігівського району», — йдеться у повідомленні.

Речниця обленерго Катерина Дроздова у коментарі «Суспільному» додала, що аварія на енергооб’єкті сталася близько 12:00. За її словами, наразі диспетчери з’ясовують масштаби знеструмлення по області та кількість абонентів, які залишилися без світла.

Нагадаємо, за даними обленерго, 19 лютого у Чернігівській області діятиме графік погодинних відключень. Причина обмежень електропостачання — наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В «Укренерго» повідомили, що сьогодні через негоду знеструмлено майже пів тисячі населених пунктів у шести областях країни: Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській.

Дата публікації
Кількість переглядів
319
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie