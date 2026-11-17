Відключення світла через атаки на енергосистему України / © ТСН.ua

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Масштабні відключення світла вранці 17 листопада охопили чотири регіони України після чергової хвилі російських атак. Ремонтні бригади змушені фактично з нуля ліквідовувати нові пошкодження мереж.

Про це повідомило «Укренерго».

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Після масштабних знеструмлень, які сталися у вівторок вранці, енергетики відновлюють електропостачання у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Насамперед електроенергію подають на об’єкти критичної інфраструктури.

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«Енергетики працювали над відновленням електропостачання усю ніч, однак нові російські атаки знову призвели до пошкоджень та масштабних знеструмлень. Фактично відновлювальні роботи доводиться починати знову, не встигнувши завершити попередні», — поінформували в компанії.

Наразі аварійні відключення також застосовуються у Полтавській і Харківській областях.

Відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі. Енергетики зосереджені на тому, щоб якомога швидше відновити електропостачання для споживачів.

Атаки на енергетику України — останні новини

Нагадаємо, у ніч проти 17 листопада росіяни дронами атакували Чернівці — влучання в об’єкт енергетики спричинило аварійні відключення світла в частині міста. Тимчасово зупинилися тролейбуси, енергетики працюють над відновленням живлення.

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Внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі значна частина Запоріжжя та області залишилася без світла. Ситуація контрольована, в регіоні задіяли план реагування на аварії, енергетики вже працюють над відновленням живлення.

Уночі загарбники атакували південь Одещини, влучивши в цивільну та енергетичну інфраструктуру. Одна людина постраждала, пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, склад будматеріалів, вантажівки та енергооб’єкт ДТЕК. Через удар частина жителів двох міст тимчасово залишилася без світла.

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