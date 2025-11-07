Анжеліна Джолі / © Getty Images

Неанонсована гуманітарна поїздка голлівудської акторки Анджеліни Джолі до Миколаєва та Херсона опинилася під загрозою зриву через інцидент на блокпості. Військові рекрутери затримали її водія, запідозривши його в ухиленні від служби, оскільки він не мав військово-облікових документів. Поки Джолі продовжувала місію, навколо затримання спалахнув скандал.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

Джолі побувала з гуманітарною місією у Миколаєві та Херсоні, де відвідала волонтерів і медиків, які змушені працювати під землею, щоб уникнути російських обстрілів. Однак місія, яку тримали в таємниці, опинилася під загрозою, коли один із членів її команди — водій — привернув увагу військових на блокпості неподалік Миколаєва.

Що відомо про інцидент з ТЦК і водієм з кортежу Джолі?

Видання з посиланням на «Суспільне» вказує, що 33-річного Дмитра затримали та доправили до місцевого ТЦК та СП, оскільки він не мав з собою військово-облікових документів.

Інцидент, за даними ЗМІ, викликав обурення у київських чиновників, які не знали про приїзд акторки. Наразі триває службова перевірка, щоб з’ясувати, чому колону Джолі зупинили та чому це ледь не зірвало гуманітарну поїздку.

Поки Дмитра допитували, акторка та решта делегації продовжили маршрут. Брат чоловіка, Євген, розповів, що Дмитро проходив військову підготовку в льотній академії, але ніколи не служив у ЗСУ.

Водій мав медичну довідку про непридатність до служби через хронічне захворювання спини, проте, за інформацією «Суспільного», у Миколаївському центрі комплектування цю підставу не визнали.

«Під час перевірки з’ясувалося, що він є офіцером запасу, і не має підтверджених підстав для відстрочки від мобілізації», — заявив представник установи.

За словами військових, чоловік може бути придатним до несення служби у небойових підрозділах — у сфері логістики, зв’язку, охорони чи підготовки кадрів.

Як повідомляє The Telegraph, після з’ясування обставин Дмитра відпустили, але зобов’язали пізніше з’явитися до військкомату.

Після появи новин про нібито мобілізацію водія, українські військові спростували ці повідомлення.

«Інформація, яку поширюють у медіа, є викривленою. Зараз триває розслідування, щоб з’ясувати всі обставини», — заявив речник ЗСУ.

Що Анджеліна Джолі робила в Херсоні та Миколаєві?

Благодійна організація Legacy of War Foundation, яка допомагала координувати візит, повідомила, що Джолі відвідала медичні та освітні заклади, поспілкувалася з волонтерами і місцевими жителями. На опублікованих фото видно 50-річну акторку у бронежилеті, яка перебуває у підвалі та розмовляє з дітьми у кімнаті без вікон.

Анджеліна Джолі в Херсоні / © фото з соцмереж

«У час, коли уряди по всьому світу відвертаються від захисту мирного населення, їхня сила і взаємна підтримка викликають глибоку повагу. Люди Миколаєва та Херсона щодня живуть у небезпеці, але не здаються«, — сказала Джолі у заяві, опублікованій фондом

Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков подякував акторці за увагу до регіону:

«Ми дуже вдячні за цей візит і за те, що люди приїжджають до нас. Інколи здається, що про нас забули, але ми бачимо, що це не так».

У статті зазначається, що Херсон і досі залишається одним із найнебезпечніших міст для цивільного населення після його звільнення у листопаді 2022 року. Нещодавнє розслідування ООН звинуватило російські війська у переслідуванні мирних жителів за допомогою дронів із лівого берега Дніпра — такі дії вважаються воєнними злочинами.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що доправлений до ТЦК водій з кортежу Анджеліни Джолі — 33-річний Дмитро Пищиков. Він є волонтером та тренером із бойового самбо з Кропивницького. 6 листопада дівчина Дмитра, Юлія Лотицька, зазначила, що наразі зв’язатися з ним неможливо — телефон вимкнений, на повідомлення не відповідає. Тому Юлія вирушила на Миколаївщину, щоб особисто дізнатися, що сталося.

За даними джерел ТСН.ua, частина херсонської влади дізналася про гуманітарну місію Джолі лише тоді, коли вона під’їхала до блокпосту. Є припущення, що поїздку організовувало МЗС України. Мати та наречена Пищикова заявили, що його місцеперебування невідоме, і вони розглядають можливість звернення до Джолі, щоб вона взяла ситуацію під контроль. У Миколаївському ТЦК коротко відповіли, що «все відбулося у рамках закону». Пізніше з’явилася інформація, що Пищиков перебуває у Вознесенському ТЦК, а на його сторінці в соцмережі з’явився короткий допис: «Я тут ще. Хоч з підвалу випустили, поки вирішується».