"Рашистам не буде спокійно: у Криму на "зубах дракона" розвісили жовті стрічки – фото

У тимчасово окупованому Криму, біля Джанкоя, активісти руху громадського спротиву "Жовта стрічка" провели акцію та розвісили стрічки на колючих дротах та "зубах дракона".

Про це активісти повідомили у Telegram.

"Навіть на запасних позиціях рашистам не буде спокійно. Пали їх жовтим! Жовтий — колір тепла. Але для окупантів це тепло стане пекельним", - йдеться у дописі активістів.

Жовта стрічка у Криму біля Джанкоя

Жовта стрічка у Криму біля Джанкоя

Жовта стрічка у Криму біля Джанкоя

Жовта стрічка у Криму біля Джанкоя

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