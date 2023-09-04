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"Рашистам не буде спокійно: у Криму на "зубах дракона" розвісили жовті стрічки – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Рашистам не буде спокійно: у Криму на "зубах дракона" розвісили жовті стрічки – фото

Жовта стрічка біля Джанкоя. / Фото: Жовта стрічка

Біля Джанкоя з'явився символ активістів руху громадського спротиву "Жовта стрічка".

У тимчасово окупованому Криму, біля Джанкоя, активісти руху громадського спротиву "Жовта стрічка" провели акцію та розвісили стрічки на колючих дротах та "зубах дракона".    

Про це активісти повідомили у Telegram.

"Навіть на запасних позиціях рашистам не буде спокійно. Пали їх жовтим! Жовтий — колір тепла. Але для окупантів це тепло стане пекельним", - йдеться у дописі активістів.

Жовта стрічка у Криму біля Джанкоя / ©
Жовта стрічка у Криму біля Джанкоя
Жовта стрічка у Криму біля Джанкоя / ©
Жовта стрічка у Криму біля Джанкоя
Жовта стрічка у Криму біля Джанкоя / ©
Жовта стрічка у Криму біля Джанкоя
Жовта стрічка у Криму біля Джанкоя / ©
Жовта стрічка у Криму біля Джанкоя

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Перегляди
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