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Рашисти обстріляли 18 сіл і міст Запорізької області: зруйновано десятки цивільних будинків

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Рашисти обстріляли 18 сіл і міст Запорізької області: зруйновано десятки цивільних будинків

Фото: ГУ Національної поліції у Запорізькій області

Поліція за добу зафіксувала 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.

Впродовж минулої доби, 11 вересня, російські військові обстріляли позицій українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Також окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у 18 населених пунктах області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Полтавка, Дорожнянка, Новоандріївка, Залізничне, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське, Білогір'я, Червоне, Шевченко, Ольгівське, Чарівне, Малинівка, Мала Токмачка, Новоіванівка, Малі Щербаки,Степногірськ", - йдеться у повідомленні.

До поліції надійшло 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території евакуювали 454 людини, з них 84 – діти.

Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня у Запоріжжі було чутно вибухи. Російські окупаційні війська близько 00:40 завдали ракетного удару по обласному центру. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
303
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