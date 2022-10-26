Рашисти обстріляли Оріхів та Преображенку: влучили у багатоповерхівку та приватні будинки, є жертви

Вже відомо про двох загиблих та одну поранену людину внаслідок обстрілів окупантів.
Окупанти вночі в Запорізькій області обстріляли місто Оріхів і село Преображенка поблизу. Внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі міста та приватних будинках навколо.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
За його словами, окупанти застосували реактивні системи залпового вогню з запалювальними боєприпасами.
"Внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі міста та приватних будинках навколо. Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 кв м. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - поінформував він.
За його словами, вже відомо, що двоє людей загинули та одна людина поранена в селі Преображенка.
"Місто Оріхів та села навколо майже щодня зазнають ворожих атак. Ворог системно знищує населений пункт. Закликаємо жителів Оріхова евакуюватись в безпечні місця. Наразі така можливість є. За процес відповідає місцева влада, вона готова надати транспорт та прихисток", - зазначив Старух.
Ситуація на Запоріжжі
За даними Генштабу, на Запорізькому та Новопавлівському напрямках окупанти обстріляли позиції українських військових та цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Залізничне, Новопіль та Полтавка.
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