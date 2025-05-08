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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ратифікація угоди про копалини між США та Україною: Рада ухвалила рішення

“За” ратифікацію угоди зі Штатами проголосували 338 депутатів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Рада підтримала ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною.

Рада підтримала ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною.

Верховна Рада 8 травня підтримала ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною. За основу та в цілому.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«Говорив же, всі фракції та групи проголосували», — зазначив він.

За фракціями:

  • «Слуга народу» — 210;

  • «ЄС» — 23;

  • «Батьківщина» — 22;

  • «За життя» — 18;

  • «Голос» — 12;

  • «Відновлення» — 12;

  • «За майбутнє» — 10;

  • «Довіра» — 18;

  • Позафракційні — 13;

Раніше у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про ратифікацію угоди щодо видобутку корисних копалин, яку напередодні підписали зі Сполученими Штатами.

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