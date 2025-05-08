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Ратифікація угоди про копалини між США та Україною: Рада ухвалила рішення
“За” ратифікацію угоди зі Штатами проголосували 338 депутатів.
Верховна Рада 8 травня підтримала ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною. За основу та в цілому.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
«Говорив же, всі фракції та групи проголосували», — зазначив він.
За фракціями:
«Слуга народу» — 210;
«ЄС» — 23;
«Батьківщина» — 22;
«За життя» — 18;
«Голос» — 12;
«Відновлення» — 12;
«За майбутнє» — 10;
«Довіра» — 18;
Позафракційні — 13;
Раніше у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт про ратифікацію угоди щодо видобутку корисних копалин, яку напередодні підписали зі Сполученими Штатами.