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Равликова ферма, якісна вода і шоурум в Києві: підприємці розповіли про результати виграшу у проєкті Епіцентру Партнерський Матеріал

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Равликова ферма, якісна вода і шоурум в Києві: підприємці розповіли про результати виграшу у проєкті Епіцентру

Альона Шибунько.

2020-го Епіцентр запустив потужний проєкт на підтримку малого бізнесу "Мільйони добрих справ", призовий фонд якого загалом склав більше десяти мільйонів гривень.

Тепер настав час розповісти про зміни, які стались у героїв. 

Павло Москаленко з прифронтової Волновахи прийшов на проєкт з ідеєю розповсюдження питної води через вендингові апарати. Ідея займатися видобутком якісної питної води виникла у чоловіка після того, як 2014-2017-го він був волонтером у Донецькій області і розвозив воду жителям рідного міста та у навколишні селища. 

Павло Москаленко. / ©
Павло Москаленко.

"У мене все почалося 2014-го... Проблема з питною водою... Я як волонтер займався водою. Коли бойові дії закінчилися, у мене була мрія – займатися водою. 2019-го вдалося зареєструвати свердловину і відкрити перший апарат. В "Епіцентрі" почув про цю акцію і взяв участь в проєкті. Я написав бізнесплан. Через тиждень мені подзвонили", - пригадує Павло Москаленко.

Павло до всього, ще й священнослужитель. У фіналі він став першим учасником, якого оголосили переможцем, та вручили сертифікат на пів мільйона гривень. На отримані кошти від Епіцентру чоловік розширив кількість точок продажу води, встановив нове обладнання і в автівці планшет - авторська розробка. Гаджет за допомогою спеціальної програми веде облік та бухгалтерію, стежить за порядком, повідомляє про негаразди. 

Павло Москаленко. / ©
Павло Москаленко.

Павло старанно стежить за обладнанням, за тарою для води та фільтрами. Власною запатентованою торговою маркою – "Наша водичка" - відповідає за якість зі своєї свердловини.

Карина Балеста - юрист за освітою. Після навчання працювала за фахом, але виграла грант від Епіцентру. Вона дізналася про проект, побачивши з автівки рекламний борд. До того, вона вже кілька років розмірковувала, чи варто змінювати роботу юриста у хорошій компанії на свою справу. 

Сьогодні Карина - власниця студії з виготовлення взуття під власним брендом "Карина Балеста". Ще вона - ідейна натхненниця, дизайнерка, головна менеджерка, промоутерка, бізнес-стратег, а також займається онлайн- та офлайн продажами, веде сторінку в Інстаграм, обирає постачальників, контролює робочі процеси та, звісно ж, творить. 
Грантових коштів вистачило ще й на дрібні покупки, такі як: активатор клею, ручний інструмент. 

Карина Балеста / ©
Карина Балеста

"За грантові кошти я придбала швейну машинку і брусувально-шліфувальний апарат, прес, спеціальну ногу", - розповіла бізнесменка.

Частину коштів Карина вклала і в діджітал-рекламу, яка виявилася досить витратною статтею бюджету і не дуже ефективною. Звісно, на такий стан речей вплинуло й те, що Карині довелося відкрити майстерню у період карантинів через КОВІД-19.

Карина Балеста. / ©
Карина Балеста.

Студія Карини Балести та шоурум територіально розташована у Києві в районі Софіївської Борщагівки. Турбуючись про клієнтів, і розвиваючи офлайн продажі, підприємиця виставляє взуття ще в одному столичному шоурумі – на вулиці Шота Руставелі.

Вона активно займається власним брендом в Інстаграмі. Контент на сторінці - стильний та привабливий. Забезпечує стабільний приріст клієнтів.

Карина Балеста. / ©
Карина Балеста.

"Потрібно обов'язково вживати заходів... Якщо всесвіт тобі дав інформацію, ти саме там отримаєш те, що тобі потрібно", - вважає Карина Балеста.

Альона Шибунько - переможниця, яка на грантові кошти взялася за створення з нуля равликової ферми в передмісті Хмельницького. Крім необробленої ділянки землі зі старою глиняною хатинкою на ній в 10-ти кілометрах від Хмельницького, в Альони були оптимізм, ентузіазм та обізнаність в загальних рисах, як це все організувати.

Її ідея викликала інтерес у суддів та бажання підтримати потенційно успішний проект. Вони погодилися, що для Хмельницького регіону равликова ферма з гастротурами та екскурсіями для дітей може стати справжнім хітом.

Альона отримала грант у 500 тисяч гривень, які на рахунок надійшли в обумовлений термін. Тож, тоді не лишалося жодних сумнівів, що все відбулося насправді. І тут емоції радості витіснив добрячий переляк від усвідомлення того, скільки роботи необхідно подужати в досить стислі терміни: пройти навчання, замовити мальок, корм для равликів, деревину для щитів. Підприємиця готувала поле, викорчувала з помічниками пні, встановлювала стовпи, обнесла периметр спеціальною сіткою, монтувала систему поливу, засіювала поле їстівним для равлика перко, збивала та розкладала тисячу щитів, під якими равлик мешкає. 

Альона Шибунько / ©
Альона Шибунько

Коли велетенський гуртожиток для равликів закінчили, Альона вручну розселила сотні тисяч мальків. Потім потрібно було оздобити територію ферми для відвідувачів: прибрати, привести до ладу глиняну хатинку, організувати фотозони, майданчик для равликових перегонів, а також готувати смаколики до кожної зустрічі гостей, бо погодьтеся, що дегустація равликів - для більшості є основним приводом завітати на ферму. 

"Довго думала, як назвати свою равликову ферму… Чому Епі? Тому, що завдяки Епіцентру здійснилася моя мрія", - наголосила Альона.

І, наостанок, з важливих задач на фермі - забезпечувати щоденний догляд за равликами. Власники працюють зранку і до вечора. Наступного року вони планують встановити нову теплицю.  

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"Люди не сидіть на місці. Завжди користуйтеся шансом… Йдіть вперед. Хтось інший буде досягати успіху, поки ви будете сидіти на дивані", - закликала бізнесменка з Хмельницького.

У проєкт Мільйони добрих справ потрапили чудові і ділові люди. Уже через рік отримали підтвердження тому, що грантові кошти стали їм у пригоді. Добрі справи приносять щастя усім учасникам процесу.

інший буде досягати успіху, поки ви будете сидіти на дивані. "Хтось починав з виробу, а сьогодні у нього виробництво. Прийде благословення. Я скажу словами з Біблії: "Кожний вартий свого прожитку", - сказав Павло Москаленко з Волновахи.

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