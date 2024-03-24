"Район на район, в класі серед 14-річних дівчат тільки одна цнотлива, алкоголь і наркотики": нацгвардієць про дитинство в РФ

Після 9 класу хлопець приїхав на канікули до бабусі в Україну і заявив, що більше до Росії не повернеться.

Український військовий Максим з позивним "Голландець" розповів зворушливу історію про своє дитинство у Росії і про маму, яка залишилася жити в РФ і не цікавиться долею свого сина.

Про це пише Hromadske.

28-річний Максим, родом із Білої Церкви – боєць бригади оперативного призначення Нацгвардії України. Майже 20 місяців він перебуває на війні.

Чоловік відверто розповів про своє дитинство в РФ і про те, що змусило його тікати звідти.

Батьки Максима розлучилися. Мама поїхала влаштовувати життя до Москви, а хлопця залишили на виховання бабусі з дідусем. Коли він вчився у 7 класі, мама забрала його до Росії.

"Росія ще тоді мене так дістала, що я зараз на війні проти Росії"

"Росія ще тоді мене так дістала, що я зараз на війні проти Росії. Це було військове містечко льотчиків під Москвою, в'їзд лише за перепустками, навіть поліцію не пропускали. Те життя було для мене шоком: коли район іде битися на район; коли в класі серед 14-річних дівчат тільки одна була цнотлива і над цим усі сміялися; коли алкоголь, синтетичні наркотики. Вітчим, якого я терпіти не міг, ми з ним билися, він х*еново ставився до мами... Я в Росії відчув, що в цьому світі кожен може загризти іншого і мені треба якось вижити", – ділиться спогадами Максим.

Мама в Росії не цікавиться, чи живий її син

Після 9 класу він приїхав на канікули до бабусі і заявив, що більше до Росії не повернеться. Коли розпочалася Революція Гідності, Максим був її активним учасником. Згодом відслужив строкову службу, а у червні 2022 року, дочекавшись народження сина, приєднався до лав ЗСУ. Мама бійця продовжує жити в Росії і не цікавиться життям Максима.

"Вона знає, що я на фронті. Жодного разу не поцікавилась, чи я живий. Найімовірніше, вона в соціальних мережах бачить мої пости... Але вона могла переступити через образу, підтримувати свого сина, бо йому загрожує небезпека. Так має бути, і не лише тоді, коли йдеться про війну. Та якби вона мені написала от зараз як мати до сина, це було б занадто нещиро, я б їй не повірив", – зазначив Максим.

Раніше ми розповідали історію українського підлітка, який вирвався з РФ, але боїться повертатися до України через наслідки російської пропаганди.

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