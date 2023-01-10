Райсуд Полтави вдруге відмовився розглядати справу мера, якого підозрюють у "зливанні" даних про ЗСУ: що відомо

В Октябрському районному суді Полтави 9 січня вдруге відмовився розглядати справу мера Полтави, якому наприкінці 2022 року СБУ вручила підозру.

Про це повідомляє полтавське видання "Зміст".

За даними місцевих журналістів, 9 січня Октябрський районний суд Полтави мав обрати запобіжний захід голові Полтавської громади Олександрові Мамаю та розглянути клопотання про його відсторонення від посади на 2 місяці. На чому наполягають прокурори.

Але голова суду вдруге підготував подання Полтавському апеляційному суду про зміну підслідності, бо не має слідчих суддів, які можуть взятися за судочинство у цій справі.

Напередодні Полтавський апеляційний суд ухвалив рішення залишити матеріали справи голови Полтавської громади в Октябрському суді. Сторона обвинувачення виступала проти цього: прокурор та слідчий СБУ вважають, що необхідно змінити підслідність і передати матеріали до іншого суду.

Утім, пані суддя 6 січня ухвалила рішення про відмову передати матеріали справи голови Полтавської громади з Октябрського суду до іншого суду.

Справа мера Полтави

29 грудня 2022 року СБУ вручила підозру меру Полтави. Його підозрюють у розголошенні інформації щодо переміщення озброєння та бойових припасів, переміщення або розміщення українських військових підрозділів.

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У Службі безпеки України заявили, що Мамай поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні генеральним штабом ЗСУ, ні міністерством оборони України, ні іншими уповноваженими державними органами. Такі дії слідчі кваліфікують за частиною другою статті 114-2 Кримінального кодексу України, розглядаючи як вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки.

Своєю чергою, Олександр Мамай заявив, що поширена ним інформація про забезпечення військових була відкритою, і своєї провини не вбачає. Посадовець переконує, таким чином його намагаються усунути з посади мера Полтави і називає підозру йому "політично вмотивованою".

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.

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