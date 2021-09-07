"Раз у раз у дитини з'являлися синці": бабуся померлого 7-річного хлопчика з Черкас розповіла, як його виховували

"Раз у раз у дитини з'являлися синці": бабуся померлого 7-річного хлопчика з Черкас розповіла, як його виховували

За словами бабусі хлопчика, у родині його муштрували.

У Черкасах у лікарні помер 7-річний Андрійко, який два тижні перебував у комі після того, як його доправили до медзакладу із будинку бабусі. У дитини були численні травми, забої, відсутні частини вух, губи і статевого органа.

Про те, як поводилися з хлопчиком його батьки та названі дідусь із бабусею та в яких умовах він жив, OBOZREVATEL розповіла рідна бабуся хлопчика Ганна Молчанова.

Востаннє 67-річна Ганна Дмитрівна бачила свого онука чотири місяці тому. До цього вона 3 роки жила в сім'ї своєї доньки Анастасії – мами Андрійка та її чоловіка.

"Я жила з донькою, її чоловіком та Андрійком у чотирикімнатній квартирі в Черкасах. Допомагала доглядати за бабусею Насті – матір'ю мого чоловіка. Вона була лежачою", – розповіла жінка.

Після смерті її свекрухи квартира дісталася Анастасії. Її первісток – Андрій – дитина від першого шлюбу. За словами рідної бабусі, біологічний батько відмовився від сина і жодної участі у його житті не брав.

Через деякий час Анастасія вийшла заміж за Станіслава, вони разом виховували Андрійка, а потім народилася і спільна дитина – дочка.

За словами жінки, її донька і зять працювали вдома. Андрійко ходив у дитячий садочок, однак потім подружжя забрало його звідти, мовляв, самі будуть виховувати.

Вони його студіювали, можна так сказати. Змушували читати і писати, рахувати. Трохи щось не так – відразу карали... "Ага, не зробив?" Знаєте, як на зоні, але це мої припущення. З кімнати тільки і доносилися "ой" і "ай". Бачила, як дитину змусили присідати", – розповідає жінка.

Потім, за словами жінки, у хлопчика стали з'являтися синці. Бабуся намагалася втрутитися, але їй заважали.

"Коли онука стали вчити грамоти, з цього часу все і почалося... Це не Настя, це її чоловік. Коли маленька (внучка) стала топати, я її за ручки стала водити. Якось почула шум із кімнати Андрійка, ніби когось б'ють. Я туди, а вони (дочка з зятем. – Ред.) до мене: "Не лізь", - розповідає жінка.

Жінка також зізнається, що подібні випадки були періодично.

"Якось повертаюся з роботи, а у внука ґуля на голові. Дочка з зятем відповіли, що Андрійко... головою об стінку бився. Я була шокована. Я онука тоді запитала: "Андрійко, як це ти?" А він: "Та ніяк" – і посміхається неприродно. Він взагалі ніколи нічого не розповідав... він їх боявся. Його (Станіслава) боявся", - ділиться жінка.

Ганна Дмитрівна говорить, що до лікарні ніхто не звертався, але потім у дитини раз у раз з'являлися синці.

"Коли з'явилися під очима, Андрійко сказав, що вдарився об двері. І так кілька разів. Потім дивлюся, окуляри надіває... На мої запитання Настя і зять повторювали одне й те саме: "Не лізь". Ігнорували. А потім стали просто зачиняти двері у свою кімнату, коли я поверталася в квартиру", – стверджує рідна бабуся хлопчика.

Ганна Молчанова розповідає, що обов'язком дитини вдома було прибирання за собаками - їх у квартирі було дві. Хлопчик мив підлогу перед школою.

Батьки Станіслава, розповідає Ганна Дмитрівна, періодично приходили у квартиру, де живе їхній син.

"Якось я прийшла з роботи, а Андрійко над відром схилився, ганчірочку викручує, миє підлогу в коридорі. Я йому: "Привіт", він піднявся, щоб привітатися, а в цей момент та бабуся (Вікторія Лясова. – Ред.) пальцем йому на голову тисне і каже: "Давай-давай, швидше працюй!". А я собі думаю: ну хіба так можна, вона ж педагог. У всякому разі, вона мені так говорила", - говорить жінка.

За словами Ганни Дмитрівни, навесні 2021 року в її доньки Анастасії виникли проблеми зі здоров'ям. Її ушпиталили до лікарні в Черкасах. В цей час, за словами бабусі, Станіслав встановив у квартирі камери - одну на кухні, іншу - в її кімнаті. Згодом жінка з'їхала від доньки і останні 4 місяці хлопчика не бачила. За її словами, їй заборонили з ним бачитися, бо вона, нібито, налаштовує дитину проти батьків.

Сама ж жінка каже, що не знала, як допомогти онукові – не знала, до кого звернутися. Зять, за її словами, легко міг "перевернути слова на свою користь".

Нагадаємо, що у Черкасах помер 7-річний хлопчик, за життя якого медики боролися 2 тижні. Дитина потрапила до медзакладу у вкрай важкому стані із травмою голови, пролежнями, відірваними частинами вух і статевого органу та саднами. У тому, що сталося з хлопчиком, звинувачують його бабусю і дідуся.

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