Разом до перемоги: українській бренд коньяку «Довбуш Карпатський» підтримує бійців однойменної бригади

За півтора роки повномасштабної війни росії з Україною вітчизняні компанії змогли не тільки адаптуватися до нових умов ведення бізнесу. Багато хто з них продовжує підтримувати соціальні ініціативи, головною з яких сьогодні є допомога нашим військовим.

Одна з таких компаній - «Торговий Дім АВ», виробник високоякісного українського коньяку «Довбуш Карпатський».

Черговий внесок в спільну справу наближення нашої перемоги зробив нещодавно бренд «Довбуш Карпатський», який передав військовим генератори, тепловізори, квадрокоптери, старлінки та інше вкрай необхідне на фронті обладнання. “Смаколики” отримали хлопці з 68-ї окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша, які зараз боронять країну на передовій.

Бригада «Довбуш», як і легендарний народний герой, ім'я якого вона носить, мужньо та самовіддано боронить рідну землю. Кожного дня іі бійці демонструють приклади героїзму, сміливості та відважного духу, стикаючись із ворогом.

Всі працівники та керівництво «Торгового Дому АВ» глибоко вдячні воїнам 68-ї бригади та всім українським військовим за щоденні зусилля заради захисту України. Тому серед соціальних ініціатив компанії головною залишається всіляка підтримка наших військових, щоб спільними зусиллями наближати час нашої перемоги.

Український коньяк «Довбуш Карпатський» - це високоякісний продукт вітчизняного виробництва, в якому поєднуються традиції якості та національної гордості. Ексклюзивним дистриб'ютором коньяку «Довбуш» на території України є «Торговий дім АВ», відомий вітчизняний дистрибутор алкогольних брендів преміум класу, який має сталу репутацію відповідальної компанії, що виконує свої зобов'язання навіть в умовах війни. Великий та унікальний досвід роботи на алкогольному ринку та високі показники продажу популярних серед споживачів українських брендів горілки GreenDay, коньяка ADJARI, горілки HELSINKI робить компанію однією з найпотужніших у галузі.