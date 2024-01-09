Разом із головкомом і всіма основними командувачами: Зеленський повідомив про особливе засідання Ставки

Зокрема, командування проговорило відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні, на наших підприємствах та разом з партнерами.

Особливе засідання – за прямої, очної участі всіх основних командувачів та керівників операцій відбулося 9 січня. Під час Ставки вирішили питання щодо спрощення логістики.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Разом із головкомом, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом, Мінцифри детально проаналізували забезпечення снарядами і дронами. Головне – уся логістика має стати швидшою", – зазначив Зеленський.

За словами президента, командування проговорило також відкриття нових ліній виробництва зброї та боєприпасів в Україні, на наших підприємствах та разом з партнерами.

"Звичайно, розглянули постачання, яке очікуємо цьогоріч. Попри всю наявну проблематику у світі наш акуратний, чіткий підхід до кожної потреби, до кожної можливості здатен забезпечити Сили оборони всім необхідним", – додав він.

Зеленський додав, що окремо і детально проаналізували роботу україсньких Повітряних сил, усіх захисників неба.

"Результати збиття російських ракет і дронів. Те, що вдалося. Те, що має вдатися. Продовжуємо працювати й з усіма партнерами, щоб посилити нашу ППО", – додав президент.

Санкції світу проти російської "оборонки"

Зеленський повідомив про посилення тиску на Росію.

"Санкції світу, безумовно, працюють. Є чіткі свідчення гальмування російської "оборонки". Але, щоб результат санкцій був стовідсотковий, так само на сто відсотків мають бути перекриті й схеми обходу санкцій", – додав він.

Додамо, що незабаром президент України Володимир Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на Всесвітньому економічному форумі.

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