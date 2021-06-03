Разом із великими містами Тернопіль теж відкриває центр вакцинації: де можна отримати щеплення

Отримати щеплення зможуть ті, хто зареєструвався в мобільному додатку "Дія" або на веб-порталі "Дія".

Україна вже закупила понад 1 мільйон 900 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac і саме її використовують у центрах масової вакцинації.

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Де в Україні вже запрацювали такі центри і як можна отримати щеплення від коронавірусної інфекції, розповідається у випуску Сніданок з 1+1.



У столиці такий знову запрацює цими вихідними центр масової вакцинації і він знову буде в будівлі Міжнародного виставкового центру.

В Одесі щеплюватимуть на стадіоні юридичної академії. У Львові центр масової вакцинації - футбольна арена “Львів”. І до цієї трійки, яка свої перші вихідні вже пропрацювала, цими вихідними приєднається Тернопіль. Щеплюватимуть у "Центрі дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка" на вулиці Злуки, 45 з 9 до 16. Як будуть запрошувати тернополян, розповів начальник відділу охорони здоров’я Тернопільської міської ради Василь Даньчак.

"В першу чергу ми будемо вакцинувати тих, хто зареєструвався в мобільному додатку "Дія" або на веб-порталі "Дія". Це є пріоритет. В середньому плануємо до 2 тисяч людей провакцинувати за 2 дні. І більше того, до роботи вакцинального цього центру буде залучена і муніципальна наша поліція, муніципальна інспекція, двоє осіб будуть чергувати впродовж роботи цього центру", - розповів Василь Даньчак

Саме таким чином Тернопіль планує уникнути ситуації, що склалась минулими вихідними в столиці.

Нагадаємо, упродовж двох днів до центру вакцинації у столиці вишиковувались довжелезні черги, люди не дотримувалися дистанції, не завжди були в масках. Також прийшли незареєстровані у "Дії". Тож тернополян просять без реєстрації в "Дії" не втручатися в чергу і не заважати тим, хто реєструвався, отримувати щеплення.

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