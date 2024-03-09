Разом із Залужним із військової служби звільнили Шапталу – ЗМІ

Слідом за ексголовкомом Валерієм Залужним з військової служби звільнили і начальника Генерального штабу Збройних Сил України Сергія Шапталу.

Генерала Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Сергія Шапталу звільнено з військової служби за станом здоров’я.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свого співрозмовники в Міністерстві оборони.

Видання зазначає, що два незалежні одне від одного джерел в МОУ поінформували, що Залужний і Шаптала звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.

Нагадаємо, раніше видання ZN.UA з посиланням на власні джерела повідомило, що ексголовнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, взимку пройшов ВЛК, де був визнаний непридатним для військової служби.

8 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії. За словами Зеленського, Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи.

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