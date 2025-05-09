Разом з легендарним захисником Азовсталі: у Запоріжжі відкрили "Ветеран ПРО" за підтримки Метінвесту

Ветеран Про / © Міністерство у справах ветеранів України

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Сучасний багатофункціональний простір «Ветеран ПРО. Запоріжжя» почав роботу у Запоріжжі. Він об’єднує послуги для захисників та захисниць, їхніх родин та сімей полеглих героїв. Тут працюють фахівці ЦНАП, Пенсійного фонду, центру зайнятості, кваліфіковані спеціалісти надають психологічну та правову підтримку, тощо. Хаб відкрили в Олександрівському районі міста в історичній будівлі, за участі Міністерства у справах ветеранів України, міської ради та за фінансової підтримки компанії Метінвест Ріната Ахметова.

Міністерка у справах ветеранів Наталя Калмикова зазначила: дуже важливо, коли на місцях розуміють, що ветерани — це не про благодійність, а про величезний потенціал для розвитку регіону, міста у різних сферах.

На відкритті хабу були присутні представники міської та центральної влади, і Герої України — зокрема, оборонець Маріуполя та Азовсталі Сергій Волинський. Він вивісив «Прапор надії» — на згадку про українців, які перебувають у полоні або зникли безвісти.

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Компанія Метінвест є активним учасником процесу підтримки та реінтеграції ветеранів, адже більше тисячі робітників компанії вже повернулися з фронту до цивільного життя, у команди підприємств Групи в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському. В Метінвесті створено екосистему по роботі з ветеранами, яка є не окремим напрямком, а всеохоплюючим підходом до всіх робочих процесів.

«Ветераноцентричність і справжня повага до героїв російсько-української війни — це цінності, які мають втілюватися у життя у конкретних прикладних рішеннях. Створення єдиного простору, де ветеран, його родина або родина полеглого героя можуть отримати необхідну підтримку та допомогу є одним із таких кроків назустріч. Метінвест долучається до соціально вагомих проєктів у регіонах присутності, які спрямовані на підтримку ветеранів та їх родин, а також гідне вшанування полеглих захисників України. Вже зараз допомагаємо громаді Запоріжжя у втіленні наступних проєктів ветеранської політики», — каже операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Нагадаємо, раніше Метінвест Ріната Ахметова увійшов до рейтингу найкращих роботодавців України за ветеранську програму. Також компанія отримала відзнаку у номінації «Місце для героїв», де бралися до уваги програми ветеранських спільнот та турбота про ветеранів: за даними Korn Ferry, на компанію припадає майже третина ветеранів, що повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Це робить Метінвест лідером серед компаній, що працевлаштовують ветеранів.