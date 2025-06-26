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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
172
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2 хв

Разові виплати до Дня Незалежності України: як подати заяву

Виплати надаються автоматично або за зверненням — залежно від ситуації.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
2025 року можна оформити грошову допомогу до Дня Незалежності

2025 року можна оформити грошову допомогу до Дня Незалежності

Українці можуть оформити грошову допомогу до Дня Незалежності. До 24 серпня держава виплачує разову грошову допомогу людям, які мають певний статус. Виплати надаються автоматично або за зверненням — залежно від ситуації.

Зокрема, заяву можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як це зробити онлайн:

  • На вебпорталі Пенсійного фонду авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натисніть кнопку «Увійти».

  • В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть опцію «Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України».

  • Заповніть онлайн-форму заяви, що з’явиться на екрані: вкажіть загальні дані про себе (паспортні та адресні дані), додайте реквізити рахунку в банку. Звертайте увагу на підказки, які дає система, та заповніть усі обов’язкові поля (позначені зірочкою).

  • Перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції «Додати файл» прикріпіть скановані копії документів, які підтверджують право на призначення виплати. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку «v», і натисніть кнопку «Сформувати заяву».

  • Перевірте дані сформованої заяви та надішліть до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».

З результатом розгляду заяви про призначення виплати можна ознайомитись у розділі «Мої звернення» — «Статус звернення».

Пенсіонери, які мають право на виплату, отримають кошти у серпні разом із пенсією. Звертатися за виплатою не потрібно.

Якщо людина не є пенсіонером, але проходить службу чи працює — кошти перераховуються на рахунок військової частини або організації на підставі заявки роботодавця.

Розмір виплат

Особи з інвалідністю внаслідок війни:

  • I група — 3 100 гривень

  • II група — 2 900 гривень

  • III група — 2 700 гривень

Особи з особливими заслугами перед батьківщиною — 3 100 гривень. Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні в’язні таборів, діти, народжені в місцях примусового тримання — 1 тисяча гривень.

Члени сімей загиблих захисників та захисниць України, ветеранів війни, жертв нацизму — 650 гривень. Учасники війни, колишні в’язні таборів, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів і підпільників — 450 гривень.

Раніше ми писали про те, скільки податків вираховують із зарплати 2025 року. Більше про це читайте у новині.

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