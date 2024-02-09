Реагують по-різному: що кажуть військові про нового головкома ЗСУ Сирського

Кадрові перестановки військового кервіництва країни можуть призвести до несподіваних рішень на полі бою.

У четвер, 8 лютого, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. На його місце прийде нова управлінська команда на чолі з новим головкомом - Олександром Сирським. В оточенні останнього уже встигли прокоментувати кадрову перестановку.

Що кажуть військові про нового головнокомандувача Олександра Сирського - читайте в ТСН.ua

До кісток військовий

Військовий, який служить разом з Сирським каже, що це вимоглива, але справедлива людина.

"Емоції переповнюють. Я тішуся за Сирського. Це вимоглива, але справедлива людина. До кісток військовий, але гарно ставиться до людей. Повторюсь про справедливість. У нього добрі взаємини з президентом з часів оборони Києва", – розповів він у коментарі для ТСН.ua.

Несподівані рішення на полі бою

Заступник командира артилерійського дивізіону, майор Павло Кишкар розповів в етері телеканалу "Еспресо", що скоро ми побачимо нові несподівані рішення на полі бою.

"Щодо призначення Сирського, то війська з нетерпінням очікують подальших кадрових рішень. Думаю, що така команда точно зрушить питання технічної мобілізації України, технічного переоснащення. Створення нового роду військ щодо безпілотної авіації та управління автоматизованими системами на полі бою", - зауважив Кишкар.

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Він додав, що саме з такими очікуваннями живе багато хлопців, які перебувають зараз на фронті.

Наводить жах на підлеглих

Видання Economist з посиланням на думку неназваних військових пише про те, що генерал Сирський має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо ціна людей і машин висока.

"Це розкольницька фігура, яка викликає різку реакцію з боку чинних офіцерів. Одні хвалять його професіоналізм, інші кажуть, що він наводить жах на підлеглих і керує страхом. Він менш схильний сумніватися в пріоритетах свого президента. Коли він обійме найвищу посаду, йому доведеться пом’якшити свій стиль командування та навчитися говорити правду владі", - йдеться у повідомленні.

У матеріалі йдеться і про те, кадрові зміни у ЗСУ призведуть до збоїв у зв’язку з переходом офіцерів на нові посади в структурі командування.

"Важливо, щоб ці зміни не знизили здатність України до боротьби. Невдовзі країна потребуватиме нової мобілізації, навіть якщо генерал Сирський використовуватиме свої війська здебільшого для оборони — як наразі він і повинен", - додало видання.

Що відомо про Сирського

Олександр Сирський народився 1965 року в селі Новинки Владимирської області Росії. 1986 року він закінчив Московське вище загальновійськове командне училище.

Видання Spiegel назвало цю деталь його біографії "однією з гірких іроній нинішньої війни". Російські пропагандисти теж люблять звертати на це увагу і скаженіють, чому такий успішний воєначальник опинився на боці України.

Водночас у час повномасштабної війни Сирський був одним із командувачів контрнаступом ЗСУ на Харківщині, внаслідок якого майже вся територія області блискавично була звільнена від ворога, зокрема такі міста, як Балаклія, Куп'янськ, Ізюм.

Тим часом в Україні рішення про заміну головнокомандувача ЗСУ викликало чимало суперечок, учасниками яких стали політики, експерти та журналісти.

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