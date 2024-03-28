Реакція 1+1 media на спроби ворога заглушити супутникове мовлення України

Сьогодні відбулося масштабне зовнішнє втручання в мовлення українського ТБ на супутнику Astra4A.

Разом з військовою агресією, росія не припиняє інформаційні диверсії та втручання в інформаційне мовлення українських телеканалів.

Так, від початку березня, рф розпочала активне глушіння супутникового сигналу українських телеканалів на супутниках Astra4A та Hotbird13E, які належать європейським телекомунікаційним компаніям SES та Eutelsat.

Сьогодні, 28 березня 2024 року, відбулося масштабне зовнішнє втручання в мовлення українського ТБ на супутнику Astra4A. Зокрема, близько 9:30 ворог намагався заглушити ефіри власних і партнерських телеканалів 1+1 media на частоті прийому 11766H, де, зокрема, транслюються канали 1+1 Україна, 1+1 Марафон, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бігуді, 2+2, УНІАН та інші. Так, замість телемарафону "Єдині новини" та контенту інших мовників, українські глядачі деякий час бачили пропагандистський контент рф.

Станом на 11 ранку проблема усунена, супутникове мовлення відновлено. Проте це не остання спроба рф заглушити контент українських телеканалів, щоб дезорієнтувати суспільство та поширити ворожі наративи, особливо на територіях, прикордонних тимчасово окупованим містам і селам.

Закликаємо українців дотримуватися інформаційної гігієни, аби не допомагати ворогу ширити дезінформацію. Всі ці дії рф коїть з метою дестабілізації ситуації в Україні.

Рекомендуємо, за можливості, забезпечити прийом телевізійних сигналів телеканалів з різних альтернативних джерел — Т2, кабель, ОТТ, Інтернет (сайти телеканалів, YouTube).