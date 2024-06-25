Як відреагували у Міноборони на пропозицію подовжити терміни оновлення даних у ТЦК: нардеп дав відповідь

Міністр оборони Рустем Умєров підтримує пропозицію подовжити ще на три місяці оновлення даних у ТЦК.
У Міноборони підтримують законопроєкт, де оновлення даних в ТЦК пропонують подовжити ще на три місяці.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.
"В Міноборони підтримують законопроєкт, де оновлення даних в ТЦК пропонують подовжити ще на три місяці. Я є співавтором цього законопроєкту, закликаю колег якомога скоріше розглянути його у сесійний залі. Особливо враховуючи момент, що міністр Умєров підтримує таку пропозицію", – написав нардеп.
"... вбачається за необхідне продовжити 60 денний строк відведений на оновлення військово-облікових даних ще на 90 днів", - йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.
Тож у разі ухвалення документу строки оновлення військово-облікових даних та постановки на військовий облік будуть продовжені до 150 днів.
Нагадаємо, в Україні 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов’язані особи протягом 60 днів – до 16 липня – мають оновити свої персональні дані.
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