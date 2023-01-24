"Реакція на ключовий суспільний запит": у Зеленського пояснили кадрові рішення президента

Президент України Володимир Зеленський своїми кадровими рішеннями реагує на ключовий запит суспільства - справедливість для всіх.

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Подоляк зауважив, що рішення українського лідера Володимира Зеленського свідчать, що пріоритетом держави є принцип - жодних "заплющених очей".

"Кадрові рішення Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави. Жодних "заплющених очей". Під час війни всі мають розуміти свою відповідальність. Президент бачить та чує суспільство. І безпосередньо реагує на ключовий суспільний запит – справедливість для всіх", - написав Подоляк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення 23 січня анонсував резонансні кадрові чистки у владі.

Зранку 24 січня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що написав заяву про звільнення.

До того заяву про звільнення з посади радника Офісу президента написав Олексій Арестович.

Крім того, звільнено заступника Генпрокурора, який оскандалився своєю відпусткою в Іспанії.

Також після скандалу із закупівлею продуктів для ЗСУ подав у відставку заступник голови Міноборони В’ячеслав Шаповалов.