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Реакція на ракетний терор та можливе застосування Росією хімічної зброї: головні новини ночі 24 листопада 2022

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Реакція на ракетний терор та можливе застосування Росією хімічної зброї: головні новини ночі 24 листопада 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі

Головні новини ночі 24 листопада 2022:

  • На Запорізькій АЕС зникла електроенергія: у МАГАТЕ заявили про роботу аварійних генераторів. Читати далі –>
  • У Шольца відреагували на слова Джонсона, що Німеччина сподівалась на капітуляцію України. Читати далі –>
  • Держсекретар США прокоментував російський ракетний терор. Читати далі –>
  • Франція та Нідерланди заявили, що російські ракетні атаки проти України не можуть лишатись безкарними. Читати далі –>
  • Росія може піти на застосування хімічної зброї в Україні - Politico. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
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