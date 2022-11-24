Реакція на ракетний терор та можливе застосування Росією хімічної зброї: головні новини ночі 24 листопада 2022

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Головні новини ночі 24 листопада 2022:
- На Запорізькій АЕС зникла електроенергія: у МАГАТЕ заявили про роботу аварійних генераторів. Читати далі –>
- У Шольца відреагували на слова Джонсона, що Німеччина сподівалась на капітуляцію України. Читати далі –>
- Держсекретар США прокоментував російський ракетний терор. Читати далі –>
- Франція та Нідерланди заявили, що російські ракетні атаки проти України не можуть лишатись безкарними. Читати далі –>
- Росія може піти на застосування хімічної зброї в Україні - Politico. Читати далі –>
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