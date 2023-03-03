Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Реакція РФ на "бавовну", пожежа в хмарочосі Гонконгу, допомога США і натяк Вучича: головні новини ночі 3 березня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
2549
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Реакція РФ на "бавовну", пожежа в хмарочосі Гонконгу, допомога США і натяк Вучича: головні новини ночі 3 березня

У Гонконгу всю ніч палав Хмарочос / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 3 березня:

  • Гасили всю ніч: у Гонконгу сталася масштабна пожежа в недобудованому хмарочосі (відео) Читати далі –>
  • Сума нового пакету військової допомоги від США складе 400 мільйонів доларів — Reuters Читати далі –>
  • "Бавовна" під Москвою: у РФ розділилися думки про причини інциденту Читати далі –>
  • Вучич натякнув, що Сербія може розірвати відносини з РФ — Politico Читати далі –>
  • Залізнична катастрофа у Греції: кількість загиблих зросла Читати далі –>
  • Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2549
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація