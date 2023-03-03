Реакція РФ на "бавовну", пожежа в хмарочосі Гонконгу, допомога США і натяк Вучича: головні новини ночі 3 березня

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Головні новини ночі 3 березня:
- Гасили всю ніч: у Гонконгу сталася масштабна пожежа в недобудованому хмарочосі (відео) Читати далі –>
- Сума нового пакету військової допомоги від США складе 400 мільйонів доларів — Reuters Читати далі –>
- "Бавовна" під Москвою: у РФ розділилися думки про причини інциденту Читати далі –>
- Вучич натякнув, що Сербія може розірвати відносини з РФ — Politico Читати далі –>
- Залізнична катастрофа у Греції: кількість загиблих зросла Читати далі –>
- Зеленський провів телефонну розмову з президентом Бразилії Читати далі –>
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