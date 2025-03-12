Реакція Росії на пропозицію перемирʼя та нічна атака БпЛА: головні новини ночі 12 березня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 березня 2025 року:
- Як в Росії відреагували на пропозицію перемирʼя: експерти ISW проаналізували перші заяви Читати далі –>
- У Києві вночі пролунали вибухи Читати далі –>
- Портников розповів, що буде, якщо Путін відмовиться від перемирʼя Читати далі –>
- Російські дрони атакували Україну Читати далі –>
- В результаті вибухів в Івано-Франківську загинув неповнолітній — міський голова Читати далі –>
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