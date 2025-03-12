Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Реакція Росії на пропозицію перемирʼя та нічна атака БпЛА: головні новини ночі 12 березня 2025 року

Реакція Росії на пропозицію перемирʼя та нічна атака БпЛА: головні новини ночі 12 березня 2025 року

Війна в Україні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 12 березня 2025 року:

  • Як в Росії відреагували на пропозицію перемирʼя: експерти ISW проаналізували перші заяви Читати далі –>
  • У Києві вночі пролунали вибухи Читати далі –>
  • Портников розповів, що буде, якщо Путін відмовиться від перемирʼя Читати далі –>
  • Російські дрони атакували Україну Читати далі –>
  • В результаті вибухів в Івано-Франківську загинув неповнолітній — міський голова Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація