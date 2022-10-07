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Реакція українців на Нобелівську премію для Росії та Білорусі: "Нобелівська премія рускава міра"

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Реакція українців на Нобелівську премію для Росії та Білорусі: "Нобелівська премія рускава міра"

Фото: Наталія Бучковська

Нобелівська премія миру належить кожному сільському дядькові з золотими зубами, який на роз*обаних "Жигулях" звільняє міста і села від божевільної Росії, пишуть у Мережі.

Оголошені лауреати Нобелівської премії миру 2022 року обурили українців. Адже окрім України, нагороду присвоїли представникам Росії та Білорусі, які ведуть проти держави війну.

ТСН.ua публікує добірку з реакціями українців на рішення Нобелівського комітету.

Зокрема, про цьогорічного "Нобеля" миру висловилася головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва.

"Є перша Нобелівська премія миру для України. Дуже радію, що цього року премію отримали правозахисники... Ідея розділити премію між Росією та Білорусією – погана. Але з цими стереотипами нам ще потрібно боротися і перемагати їх", – йдеться в заяві.

Українська влада теж розкритикувала присудження премії представникам РФ та Білорусі. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав, що в Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю.

"Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто "супер", – заявив радник голови ОП.

Водночас в українського журналіста Вахтанга Кіпіані дещо інша думка.

"Премію дають не державам, а людям і інституціям. І вибір гідний, і він взагалі не про "братські народи", а про опір спільному злу. Яким є російська держава. В шоці, що такі прості речі треба пояснювати", – написав він у Мережі.

Вдруге і востаннє. Нобель цього року - це символ того, що в Росії біда всередині ("Меморіал") і вона небезпечна світу...

Опубліковано Вахтанг Кіпіані Пʼятниця, 7 жовтня 2022 р.

Люди, а ви справді всі не знаєте, що таке "Меморіал", чи клеїте колективного дурня? Розумію, що Шишкіна ви не читали і...

Опубліковано Andrij Bondar Пʼятниця, 7 жовтня 2022 р.

Нобелiвська премiя рускава мiра

Опубліковано Евгенієм Руденком Пʼятниця, 7 жовтня 2022 р.

Знову? Знову.

Опубліковано Інститут Масової Інформації (ІМІ) Пʼятниця, 7 жовтня 2022 р.

#Mymemes Та за шо

Опубліковано Nataliia Bushkovska Пʼятниця, 7 жовтня 2022 р.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру присудили українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод", білоруському правозахиснику Алесю Бяляцькому та російській правозахисній організації "Меморіал".

Зауважимо, що Нобелівську премію миру 2021 року отримали російський журналіст і головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов, а також філіппінська журналістка Марія Ресса.

Перший "Нобель" в історії незалежної України - лауреати шоковані

Перший "Нобель" в історії незалежної України - лауреати шоковані

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Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
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