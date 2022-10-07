Реакція українців на Нобелівську премію для Росії та Білорусі: "Нобелівська премія рускава міра"

Нобелівська премія миру належить кожному сільському дядькові з золотими зубами, який на роз*обаних "Жигулях" звільняє міста і села від божевільної Росії, пишуть у Мережі.

Оголошені лауреати Нобелівської премії миру 2022 року обурили українців. Адже окрім України, нагороду присвоїли представникам Росії та Білорусі, які ведуть проти держави війну.

ТСН.ua публікує добірку з реакціями українців на рішення Нобелівського комітету.

Зокрема, про цьогорічного "Нобеля" миру висловилася головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва.

"Є перша Нобелівська премія миру для України. Дуже радію, що цього року премію отримали правозахисники... Ідея розділити премію між Росією та Білорусією – погана. Але з цими стереотипами нам ще потрібно боротися і перемагати їх", – йдеться в заяві.

Українська влада теж розкритикувала присудження премії представникам РФ та Білорусі. Так, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав, що в Нобелівського комітету однозначно цікаве розуміння слова "мир", якщо премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю.

"Ані російські, ані білоруські організації так і не змогли організувати спротив цій війні. Нобель цього року просто "супер", – заявив радник голови ОП.

Водночас в українського журналіста Вахтанга Кіпіані дещо інша думка.

"Премію дають не державам, а людям і інституціям. І вибір гідний, і він взагалі не про "братські народи", а про опір спільному злу. Яким є російська держава. В шоці, що такі прості речі треба пояснювати", – написав він у Мережі.

Вдруге і востаннє. Нобель цього року - це символ того, що в Росії біда всередині ("Меморіал") і вона небезпечна світу... Опубліковано Вахтанг Кіпіані Пʼятниця, 7 жовтня 2022 р.

Об‘єктивно цьогорічний Нобель миру належить ЗСУ. Кожному сільському дядьку з золотими зубами, який на розйобаних жигулях звільняє міста і села від божевільної Росії. — Tetiana Danylenko (@tdanylenko) October 7, 2022

Люди, а ви справді всі не знаєте, що таке "Меморіал", чи клеїте колективного дурня? Розумію, що Шишкіна ви не читали і... Опубліковано Andrij Bondar Пʼятниця, 7 жовтня 2022 р.

давайте ще третьому рейху дамо нобелівську премію миру, хулі



не знаю що можна було зробити більш ганебне, ніж дати нобелівську премію МИРУ росіянам і білорусам під час того, як ці дві країни чинять геноцид проти українців та українок. — рибка дорі (@dorybvb13) October 7, 2022

Розбудіть мене, коли дадуть Нобелівську премію миру одночасно в Південну і Північну Кореї. — koroboro (@koroboro) October 7, 2022

Заходять представники нобелівського комітету в бар і просять столик на чотирьох. Їм ставлять столик і одне крісло, вони перевертають крісло і сідають.

Кінець анеґдота. — ✙ Перша приватна мемарня (@2pryvatmemarnya) October 7, 2022

«Я так зрозумів, шо пофіг кому давать цю премію миру, то тоді і мені давайте, я он який мирний» - кіт Степан pic.twitter.com/tL7rkPYaE0 — Olha (@Olhfromua) October 7, 2022

А що взагалі означає Нобелівська премія миру?Мир може бути і після окупації якоїсь країни.Он хло досягнув миру в "Придністров'ї, Абхазії та Осетії".Там зараз теж мир. Може потрібно було дати премію хйлу? Це якийсь особливий вид збочення ця премія. Котоше кажучи "ліберальні пдрси" — Йозеф Кнехт (@jozefkneht1) October 7, 2022

Нобелівська премія українських правозахисниківhttps://t.co/IQZ7YnFDFD — Vitaly Portnikov (@portnikov) October 7, 2022

Давайте чесно, Нобелівська премія миру це такий прикол до чаю — Жирондіст (@vive_la_gironde) October 7, 2022

Нобелівська премія: війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила. — Helga (@theolgao) October 7, 2022

Віскі приєднався до комітету Нобелівської премії миру



він тепер теж без яєць pic.twitter.com/Y2qUHues0M — мало (@pidlisorik) October 7, 2022

Нобелівську премію миру заслужив чоловік, який своїм тілом зупиняв російські танки



не росіяни з білорусами pic.twitter.com/dhroU5MOkL — Мені подобається (@gerundyi) October 7, 2022

Нобелівська премія миру – це Євробачення для тих, хто не вміє співати — Eugen (@panibratchik) October 7, 2022

Нагадаємо, Нобелівську премію миру присудили українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод", білоруському правозахиснику Алесю Бяляцькому та російській правозахисній організації "Меморіал".

Зауважимо, що Нобелівську премію миру 2021 року отримали російський журналіст і головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов, а також філіппінська журналістка Марія Ресса.

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