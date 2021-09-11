Реакція ЗСУ на навчання Білорусі з РФ і випадки кору серед афганських біженців. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Розвідувальні органи України стежать за спільними навчаннями Росії і Білорусі "Захід 2021", а військові керівники країни обізнані з ситуацією, заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. Читати далі –>
- США тимчасово призупинили прийом афганських біженців після того, як у чотирьох прибулих пасажирів виявили кір. Читати далі –>
- В Ізраїлі неподалік міста Назарет затримали двох з шести палестинських в'язнів, які ложкою вирили тунель і втекли з в'язниці суворого режиму "Гільбоа" на початку цього тижня. Читати далі –>
- Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по Газі після того, як "Залізний купол" перехопив випущену у бік Ешколя ракету. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден закликав американців до єдності під час свого виступу з нагоди 20-ї річниці терактів 11 вересня (також відомих як 9/11). Читати далі –>