Реактор на Рівненській АЕС вперше завантажили неросійським ядерним паливом

Україна вирішила відмовитись від російського ядерного палива ще до початку війни.

Україна вирішила відмовитись від російського ядерного палива. Так, у реактор Рівненської АЕС вперше завантажили першу партію ядерного палива, яке було вироблено компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомили в "Енергоатомі"

Як зазначається, у реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію ядерного палива, яке було вироблено компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців українського НАЕК "Енергоатом". Раніше реактори такого типу працювали лише на російському ядерному паливі.

Урочистості з нагоди відмови від російського ядерного палива / Фото: Енергоатом

"Величність цього дня – це кінець монополії росіян на цьому сегменті ринку ядерного палива. І я дуже сподіваюся, що цей день відкриє шлях до швидких санкцій проти росіян в атомній енергетиці", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час урочистостей, присвячених події.

Міністр додав, що контракт на постачання цього ядерного палива був укладений 2020 року, тобто ще до початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Це великий день для української енергетики, для нашого співробітництва із США і Швецією, де розташований відповідний завод", - вважає Галущенко.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін додав, що через війну Україна попросила компанію прискорити виробництво ядерного палива і іноземні партнери погодились це зробити.

Участь у заході також узяли посол Швеції в Україні Мартін Оберг, президент і головний виконавчий директор Westinghouse Патрік Фрагман, керуючий директор Westinghouse Electric Sweden Азіз Даг і президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Нагадаємо, США передали Україні першу партію ядерного палива, що сигналізує про закінчення російської монополії у цьому сегменті ринку.

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