НБУ вимагає від Будапешта звільнити сім викрадених працівників Ощадбанку

Національний банк України зробив офіційну заяву, звинувативши владу Угорщини у незаконному захопленні інкасаторських бригад державного Ощадбанку.

Про це йдеться у повідомленні НБУ у Facebook.

Йдеться про два автомобілі, що здійснювали регулярне транскордонне перевезення валюти. У НБУ наполягають, що на території Угорщини відбулося «незаконне захоплення інкасаторських машин» та українських співробітників.

Подія мала місце 5 березня 2026 року, її точний час та місце не уточнюється. За заявою НБУ, два автомобілі інкасаторської служби «були затримані представниками правоохоронних органів Угорщини».

«У складі інкасаторських бригад перебувало сім працівників банку. Наразі їх місцезнаходження невідоме, мобільний зв’язок відсутній. Відповідно до даних GPS сигналу автомобілі Ощадбанку можуть знаходитися у центрі Будапешту», — зазначає заява банківського регулятора.

Нацбанк інформує, що інкасаторські бригади здійснювали чергове перевезення «значного обсягу іноземної валюти та банківських металів» відповідно до міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International та українським «Ощадбанком», транзитом через Угорщину. «Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур», — наголошує заява.

«Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу», — йдеться у заяві НБУ.

Голова Нацбанку Андрій Пишний, коментуючи у Facebook допис НБУ, додав: «реакція на незаконні дії буде!»

Зазначимо, що міжнародне перевезення інкасаторами здійснюється, зокрема, для постачання в Україну емісії валютних коштів.

