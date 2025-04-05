Реакція посла США на російський удар по Кривому Рогу викликала хвилю обурення

Росіяни вдарили по Кривому Рогу 4 квітня

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У п’ятницю, 4 квітня, росіяни вдарили по Кривому Рогу. Посол США в Україні Бріджит Брінк у своєму пості засудила удар, однак не вказала, що саме російська ракета поцілила в житлову забудову. Українці різко відреагували на її слова.

Про це стало відомо з коментарів під постом Брінк.

Пост посла США

«Жахає те, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика та ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених і 16 загиблих, серед них 6 дітей. Ось чому ця війна має завершитися (на момент публікації відомо про 68 постраждалих та 19 загиблих, з них 9 дітей, — Ред.», — йдеться в повідомленні Брінк.

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Це формулювання викликало обурення, оскільки дипломатка уникнула прямого звинувачення Росії.

Реакція українців

Підполковник Богдан Кротевич «Тавр» різко прокоментував пост:

«Ви забули як пишеться слово «росія»? російська балістична ракета! Чи у вас відсутня особиста гідність, що навіть вбивство росією дітей для вас недостатньо вагомий аргумент, щоб просто назвати зло злом».

Ветеран війни Олег Симороз також відповів на пост Брінк:

«Їх вбили росіяни! Росіяни! Ті, з якими ви розповідаєте «успішні перемовини». Вони вбили дітей на дитячому майданчику! А ви боїтеся вимовити, що росіяни є терористами та вбивцями. Тому, що ви можете знімати тільки фільми про «боротьбу з терористами», на ділі ж ви у твітері навіть не можете написати, хто кого вбив. Ви просто лицеміри, яка толерують тероризм. І це ваше місце в історії, включаючи вас особисто, пані посол!».

Народна депутатка України Софія Федина у відповіді послу США зазначила, що Росію треба зупинити, а не просто закінчити війну.

«1. Російська ракета!!! 2. Росію і Путіна треба ЗУПИНИТИ! А не просто цю війну закінчити», — зазначила нардепка.

Водночас нардепка Мар’яна Безугла назвала коментар посла «еталонною ганьбою»:

«Коментарі Посла США в Україні — еталонна ганьба. І не тільки для США, а й особисто для Бріджит Брінк. Адже на цій посаді — не робот, якого можна перепрограмувати, щоб учора називати росію винною, а сьогодні вже ні. На цій посаді — людина. Вихована в дусі «цінностей демократії», які Америка транслювала десятиліттями. А виявляється, можна так трястися за свою кар’єру і не те що не подати у відставку, але й слухняно «перепрошити» свій мозок. Яка ж ганьба, Бріджит. Сподіваюся, ти це прочитаєш», — зазначила Безугла.

Нагадаємо, маленький хлопчик з Кривого Рогу, відео з реанімацією якого після ракетного удару РФ раніше з’явилося у Мережі, на жаль помер.