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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Реактивні дрони долетіли до Прикарпаття: загинули троє людей (оновлено)

На Прикарпатті через удар ворожих реактивних БпЛА загинули уже троє людей.

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Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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РФ вдарила реактивними дронами по Івано-Франківщині: дані ОВА

РФ вдарила реактивними дронами по Івано-Франківщині: дані ОВА / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

До Івано-Франківської області долетіли реактивні дрони — спочатку стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна людина була поранена.

Про це увечері, 11 жовтня, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«Внаслідок атаки БпЛА загинули двоє людей, ще одна людина травмована. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалому — одужання», — зазначила очільниця ОВА.

Унаслідок атаки пошкоджено одну будівлю. Інформація про інші можливі пошкодження уточнюється.

Згодом мер Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив, що удар стався у самому Франківську.

«На жаль, внаслідок сьогоднішньої атаки є 2 загиблих і 1 поранений. Вічна памʼять! Щирі співчуття рідним і близьким. Також пошкоджена цивільна інфраструктура. Деталі згодом», — написав він у соцмережах.

UPD 20:53

Голова ОВА Онищук уточнила що у лікарні помер постраждалий внаслідок атаки БпЛА в Івано-Франківську. Таким чином, кількість загиблих зросла до трьох.

Раніше Руслан Марцінків попередив, що РФ атакувала обласний центр реактивним БпЛА.

«Може бути гучно! Працюватиме ППО», — написав мер.

О 19:09 у Повітряних силах України ЗСУ повідомили про реактивний дрон у напрямку Івано-Франківська. Як уточнює «Суспільне», серія вибухів пролунала у місті пролунала через 5 хвилин після цього.

Раніше повідомлялося, що у ніч і зранку 10 жовтня ворожі повітряні цілі долетіли до Львова і Івано-Франківська.

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