- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 10k
- Час на прочитання
- 1 хв
Реактивні дрони долетіли до Прикарпаття: загинули троє людей (оновлено)
На Прикарпатті через удар ворожих реактивних БпЛА загинули уже троє людей.
До Івано-Франківської області долетіли реактивні дрони — спочатку стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще одна людина була поранена.
Про це увечері, 11 жовтня, повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.
«Внаслідок атаки БпЛА загинули двоє людей, ще одна людина травмована. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Постраждалому — одужання», — зазначила очільниця ОВА.
Унаслідок атаки пошкоджено одну будівлю. Інформація про інші можливі пошкодження уточнюється.
Згодом мер Івано-Франківська Руслан Марцінків підтвердив, що удар стався у самому Франківську.
«На жаль, внаслідок сьогоднішньої атаки є 2 загиблих і 1 поранений. Вічна памʼять! Щирі співчуття рідним і близьким. Також пошкоджена цивільна інфраструктура. Деталі згодом», — написав він у соцмережах.
UPD 20:53
Голова ОВА Онищук уточнила що у лікарні помер постраждалий внаслідок атаки БпЛА в Івано-Франківську. Таким чином, кількість загиблих зросла до трьох.
Раніше Руслан Марцінків попередив, що РФ атакувала обласний центр реактивним БпЛА.
«Може бути гучно! Працюватиме ППО», — написав мер.
О 19:09 у Повітряних силах України ЗСУ повідомили про реактивний дрон у напрямку Івано-Франківська. Як уточнює «Суспільне», серія вибухів пролунала у місті пролунала через 5 хвилин після цього.
Раніше повідомлялося, що у ніч і зранку 10 жовтня ворожі повітряні цілі долетіли до Львова і Івано-Франківська.