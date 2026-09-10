Реактивні «Шахеди»: як врятуватися під час атаки та де шукати укриття

Як врятуватися від реактивних «Шахедів»

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Реактивні дрони — вкрай небезпечні, адже вони летять на аномальній швидкості за час, протягом якого майже неможливо добігти до укриття. Це новий рівень загрози від РФ, з яким доводиться стикатися сьогодні. Як врятуватися під час атак реактивних «Шахедів» і де можна сховатися?

Про це розповів канал «Мольфар».

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Як врятуватися від реактивних «Шахедів»

Насамперед потрібно пам’ятати про базові алгоритми дій у разі загрози застосування ворожих безпілотників. Ці правила створені не для нагнітання паніки, а для чіткого розуміння того, як зберегти своє життя та здоров’я.

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Якщо під час повітряної тривоги ви перебуваєте вдома, перш за все необхідно відійти від вікон і балкона. За наявності безпечного шляху слід перейти до найближчого укриття.

Якщо ж ви залишаєтеся в помешканні, перемістіться до його внутрішньої частини — бажано в приміщення без вікон, дотримуючись правила «двох стін». Водночас не варто ставати у дверному прорізі, якщо прямо навпроти нього розташоване вікно.

Тих, кого небезпека застала на вулиці, закликають не залишатися на відкритому просторі та не витрачати час на зйомку того, що відбувається, на телефон. За наявності укриття поруч необхідно негайно прямувати туди. Якщо ж БпЛА летить зовсім близько, а сховище занадто далеко — варто терміново знайти найближчу капітальну перешкоду, яка захистить від загрози.

Експерти наголошують, що відійти від вікна вкрай важливо, адже безпілотникові не обов’язково влучати безпосередньо у вашу квартиру, щоб завдати шкоди. Вибух поблизу спричиняє розліт уламків самого БпЛА, скла, рами, металу, цегли та частин фасаду. Перебувати біля вікон у такий момент небезпечно.

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Щодо правила «двох стін», варто розуміти: дві перегородки не перетворюють житло на повноцінне сховище і не врятують у разі прямого влучання.

Проте під час вибуху поруч додаткові бар’єри між людиною, вікном та епіцентром вибуху здатні затримати скло й частину уламків. Тобто, за кілька секунд людина обирає в межах квартири менш небезпечне місце.

Окрему увагу фахівці звертають на реактивні безпілотники. Думки на кшталт «він високо», «він уже пролетів» чи «звук уже з іншого боку» не є підставою повертатися до вікон. Оцінити повну траєкторію руху або дізнатися подальший маршрут БпЛА на слух чи візуально неможливо.

Головна особливість реактивного варіанта — його висока швидкість, через яку інтервал польоту районами столиці чи інших міст вкрай короткий.

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«Між „десь чути“ і „вже поруч“ часу може бути значно менше. Тому тут без ворожіння. Почули БпЛА поруч — реагуємо».

Реактивні дрони: останні новини

Нагадаємо, Росія масово застосовує реактивні безпілотники з камерами не лише для ураження цілей, а й для виснаження української ППО та проведення розвідки в режимі реального часу. За словами військового оглядача Богдана Мирошникова, активність цих БпЛА, зокрема в Києві та області, також спричиняє тривалі тривоги, що негативно впливає на економіку й транспорт.

Через масштабне охоплення території реактивними «Шахедами» спрогнозувати напрямки наступних ударів балістичними ракетами стало практично неможливо. Оглядач закликав не вірити спискам «потенційних цілей» у моніторингових каналах, адже точно про напрямок атаки знає лише ворог.

Мирошников радить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо вночі та за наявності ракетної загрози з Брянської, Курської, Воронезької чи Ростовської областей РФ. У випадку Ростовської області додатково існує ризик застосування ракет «Циркон».

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