Реактивні "Шахеди" та нові загрози: як Хмара планує посилити ешелонований захист Києва

Міністр оборони поставив завдання перед ППО на тлі російського дронового терору Києва / © Міністерство оборони

Реклама

Міністр оборони Євгеній Хмара відвідав командні пункти військових частин Повітряних сил у Київській області та обговорив захист столичного регіону від нових атак РФ.

Про це передає пресслужба Міноборони.

Реклама

«Зосередилися на процесі бойової роботи: виявлення і супроводження цілей, ухвалення рішень, знищення повітряних загроз», — сказав Хмара.

Реклама

Він наголосив, що потрібно знищувати російські ракети та дрони до того, як вони дістануться столиці.

Під час зустрічі визначили, які підходи потрібно змінити та як посилити ешелонований захист Києва. На думку міністра, авіація, ППО, мобільні вогневі групи мають перебудувати роботу під нові реалії.

Також він поспілкувався з бойовими пілотами та операторами систем ППО щодо їхнього аналізу ситуації.

«Окрема увага реактивним ударним дронам типу Shahed. Такі цілі вже збивають. Тепер маємо масштабувати ефективні технологічні рішення та забезпечити ними підрозділи. Працюємо над цим разом із військовими, українськими виробниками й партнерами. Наші далекобійні відповіді послідовно зменшують російські спроможності вести війну. Одночасно будемо посилювати захист своїх міст і збільшувати тиск на військову машину ворога», — підсумував очільник Міноборони.

Реклама

Нагадаємо, в ніч проти 29 вересня Росія атакувала Київ балістичними ракетами з Курська: у столиці пролунала серія вибухів. За словами президента Зеленського, під час нічної атаки російські війська били по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Вранці після балістики Київ знову атакували ворожі дрони.

Раніше ми писали про те, що 28 вересня під час чергової російської атаки ворожі безпілотники влучили в будівлю Національної академії наук України, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Під час тієї атаки загинуло двоє людей.

Новини партнерів

Новини партнерів