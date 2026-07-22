Реактивним "Шахедам" готують сюрприз: у ЗСУ повідомили про нові можливості

Атака російських "Шахедів" / © t.me/SJTF_Odesa

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Збройні сили України розглядають одразу кілька технологічних рішень для боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Зокрема, йдеться про дрони-перехоплювачі, платформи літакового типу та недорогі SMART-ракети.

Про це під час брифінгу заявив заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко, якого цитує УНІАН.

За словами Лебеденка, одним із перспективних засобів протидії є дрони-перехоплювачі, здатні працювати на тих самих висотах і швидкостях, що й російські реактивні дрони.

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«Ми готуємо платформи літакового типу, які також будуть нести на своєму борту засоби ураження, що дозволяють маневрувати по швидкості від 300 до 700 км на висотах, на яких працюють реактивні "Шахеди"», — повідомив він.

Заступник головнокомандувача наголосив, що такі платформи можна масштабувати, оскільки вони є економічно вигідними.

За його словами, ці технології можуть бути значно дешевшими та ефективнішими за традиційні зенітно-ракетні засоби ураження.

Крім того, ЗСУ опрацьовують можливість використання недорогих SMART-ракет, здатних перехоплювати повітряні цілі на висоті до 6 кілометрів.

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«Якщо вони будуть ефективні, то ці варіанти будуть комбінувати», — зазначив Лебеденко, коментуючи перспективи застосування різних засобів боротьби з російськими реактивними безпілотниками.

Нагадаємо, реактивні російські безпілотники можуть розвивати швидкість до 600 км/год. У Повітряних силах розповіли, чому їх дедалі складніше перехоплювати.

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