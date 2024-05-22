Реалії життя в окупації: маріупольці розповіли про комунальну кризу та бездіяльність окупантів

Так, псевдовлада за два роки не спромоглася налагодити комунальну інфраструктуру у Маріуполі. Взимку більшість будинків не опалювалися, є проблема з подачею води та електроенергії. Ба більше, будинки, які можна було відремонтувати, просто зносять, а компенсації містянам не виплачують.

Про це пише Маріупольська міська рада.

Маріупольці розповіли про реалії життя в окупації

Реальну ситуацію вже відкрито показує місцевий пропагандистський канал, адже приховувати обурення маріупольців вже неможливо.

"Люди не можуть ні приготувати, ні помитися. Викидаємо продукти. Це вже крик душі", - обурені люди.

Як зауважують, телефони "гарячої лінії" не працюють, а в окупаційній адміністрації людям заявили, що у місті лише одна аварійна бригада. Не дивно, бо росіянам важливі лише відмиванням грошей на так званих "ремонтах" та зведенням іпотечного житла для росіян.

Будинки зносять, а компенсації не виплачують

Втім окупанти продовжують брехати без докорів сумління. Так, псевдоочільник окупованого Маріуполя Моргун заявив, що у місті 18 тисяч квартир маріупольців, які вигоріли. Це викликало хвилю обурення у містян, оскільки цифра заменшена.

"Мені здається він живе в якійсь паралельній реальності", "Для звіту Москві старається", – пишуть містяни.

За словами так званої "влади", вже знесено 380 будинків маріупольців. Натомість люди акцентують: чимало будинків можна було відремонтувати, та окупантам було легше усе знищити. Крім того, переважна більшість людей так і не отримала компенсаційного житла за знищені росіянами квартири.

Нагадаємо, тимчасово окупований Маріуполь потопає в “болотах” та “річках”, які утворюються через комунальний колапс у місті.

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