Реалії життя в окупації: маріупольці розповіли про комунальну кризу та бездіяльність окупантів

Росіяни перетворили життя маріупольців на пекло.
Так, псевдовлада за два роки не спромоглася налагодити комунальну інфраструктуру у Маріуполі. Взимку більшість будинків не опалювалися, є проблема з подачею води та електроенергії. Ба більше, будинки, які можна було відремонтувати, просто зносять, а компенсації містянам не виплачують.
Про це пише Маріупольська міська рада.
Реальну ситуацію вже відкрито показує місцевий пропагандистський канал, адже приховувати обурення маріупольців вже неможливо.
"Люди не можуть ні приготувати, ні помитися. Викидаємо продукти. Це вже крик душі", - обурені люди.
Як зауважують, телефони "гарячої лінії" не працюють, а в окупаційній адміністрації людям заявили, що у місті лише одна аварійна бригада. Не дивно, бо росіянам важливі лише відмиванням грошей на так званих "ремонтах" та зведенням іпотечного житла для росіян.
Будинки зносять, а компенсації не виплачують
Втім окупанти продовжують брехати без докорів сумління. Так, псевдоочільник окупованого Маріуполя Моргун заявив, що у місті 18 тисяч квартир маріупольців, які вигоріли. Це викликало хвилю обурення у містян, оскільки цифра заменшена.
"Мені здається він живе в якійсь паралельній реальності", "Для звіту Москві старається", – пишуть містяни.
За словами так званої "влади", вже знесено 380 будинків маріупольців. Натомість люди акцентують: чимало будинків можна було відремонтувати, та окупантам було легше усе знищити. Крім того, переважна більшість людей так і не отримала компенсаційного житла за знищені росіянами квартири.
Нагадаємо, тимчасово окупований Маріуполь потопає в “болотах” та “річках”, які утворюються через комунальний колапс у місті.
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