Реалізовували продукцію як оригінальну: в Хмельницькому викрили підпільний цех, де підробляли продукти

Реалізовували продукцію як оригінальну: в Хмельницькому викрили підпільний цех, де підробляли продукти

Цети і склади розміщувалися у Києві, Львові, та Київській області.

У Хмельницькому правоохоронці викрили підпільний цех, у якому підробляли продукти харчування.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції області.

Зазначається, шо в цеху підпільно виготовляли оливкову олію, вино, хамон, фісташки, цукерки, чай та каву. На пакування клеїли маркування відомих брендів. Після цього реалізовували продукцію як оригінальну.

До слова, окрім Хмельницького, цехи та склади розміщувалися у Києві, Львові, та Київській області.

Правоохоронці провели 44 обшуки навиробництві, складах, офісах та за місцем проживання фігурантів справи. Було вилучено обладнання для виготовлення оливкової олії, фісташок та вина, тару для розливу продукції, близько 60 тонн сировини та 160 тонн фальсифікованої готової продукції.

Крім того, викрили поліграфію з логотипами брендів, прилади для пакування чаю та кави, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтери, транспортні засоби та 4,5 млн гривень.

Як повідомлялося, під Києвом відшивали речі відомих світових брендів. Встановлено, що п'ятеро осіб організували підпільний цех, де відшивали речі відомих світових брендів торгових марок Stefano Ricci, Zilli та інших популярних італійських та французьких марок, які згодом під виглядом оригіналу продавали в магазинах столиці та області, а також через онлайн-магазини по всій Україні. Ціна на ремені стартувала від 300 доларів, а пара взуття коштувала 500 доларів.

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