«Реальна історія» разом із канадським продакшеном знімають документальний фільм до 35 річчя Незалежності України

окументальний фільм до 35 річчя Незалежності України

Зйомки документальної стрічки «Відстань до Незалежності» проходять одразу у двох країнах — Україні та Канаді. Фільм досліджує маловідомі сторінки боротьби за Незалежність України наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років і розповідає про роль української громади за кордоном у цих процесах.

Проєкт об’єднує команди з обох країн — «Реальна історія» (Україна) та Be Brave FILMS (Канада) — і стане однією з ключових документальних прем’єр до 35-річчя Незалежності України.

В Україні зйомки відбуватимуться в Києві. Зокрема, цього тижня Реальна історія працювала у стінах Верховної Ради, Акім Галімов записав інтерв’ю з народним депутатом України I, II, III, IV та VI скликань та членом партії «Народний рух України» Іваном Зайцем. У Канаді зніматимуть в Торонто.

«Відстань до Незалежності» — це історія про авантюрних і відважних українців з Канади та США, які у 1991 році на свій страх і ризик приїжджають в іще совєцьку Україну, аби виграти запекле змагання за Незалежність для своєї Батьківщини. Стрічка поєднає особисті історії, архівні матеріали та унікальні свідчення очевидців подій: від перших масових протестів і зіткнень із радянською системою до атмосфери повсякденного життя останніх років існування СРСР. Глядачі побачать спогади про 99 вирішальних днів на шляху до незалежної України від тих, хто змагався за її суверенітет.

Ідею фільму вперше презентували у 2025 році в межах Одеського міжнародного кінофестивалю. Тоді продюсери наголошували: період здобуття Незалежності досі залишається недостатньо осмисленим у кіно, попри його визначальне значення для сучасної України.

«Ми звикли сприймати 1991 рік як даність, але за цим стоять сотні тисяч особистих рішень, ризиків і дій — як в Україні, так і за її межами. Це реальна історія змагання за незалежну та самостійну Україну і вже зовсім скоро ми розкажемо про неї світові», — коментує засновник «Реальної історії» , журналіст і продюсер Акім Галімов.

Продюсерка Be Brave FILMS Анна Паленчук додає, що українці за кордоном відіграли значно більшу роль у здобутті Незалежності, ніж ми звикли думати.

«Цей фільм — про зв’язок поколінь і про відповідальність. Зараз важливо розповісти цю невідому, але надзвичайно вражаючу історію мовою кіно, зрозумілою для широкої аудиторії у світі. Як і 35 років тому, ми продовжуємо боротися за нашу Незалежність і робимо це не тільки в Україні, а всюди, де є українці, хто тримає зв'язок», — наголосила Анна Паленчук.

Режисеркою фільму стала Дар’я Саричева, відома глядачам за документальними та соціально важливими проєктами, що працюють із темами пам’яті, ідентичності та сучасної історії України — «Україна. Повернення своєї історії», «Таємниці великих українців», «Щоденник Монастирського» та інші.