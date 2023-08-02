Реальна кількість жертв агресії РФ може бути більшою в рази: в Офісі генпрокурора назвали офіційні цифри

Відома на сьогодні кількість загиблих та поранених внаслідок воєнних злочинів Росії - це тільки "вершина айсберга".

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло понад 10 тисяч цивільних осіб, поранено — більш, ніж 15 тисяч. Але про реальні цифри можна буде говорити після деокупації усієї української території.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, скоєним під час збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

“Маємо підтвердження щодо 10 тисяч 749 загиблих цивільних і 15 тисяч 599 поранених. З цієї кількості 499 загиблих – це діти, 1 тисяча 90 дітей поранені”, - озвучив він офіційні цифри.

Однак, за словами Бєлоусова, це тільки “вершина айсберга”.

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“Коли деокупуємо наші території, то цифри зростуть в рази, а можливо, в десятки разів. Думаю, що в одному Маріуполі будуть десятки тисяч загиблих”, - зауважив він.

Юрій Бєлоусов припустив, що росіяни на окупованих територіях можуть приховувати сліди воєнних злочинів.

“Завжди буде ризик безвісти зниклих людей. Росіяни ж могли перепоховати, вивезти, а тіла ми не знайдемо. На жаль, такі випадки можуть бути”, - наголосив він.

Водночас представник Офісу генпрокурора наголосив, що завдяки західним партнерам система ідентифікації покращилася в рази.

“Кількість лабораторій, можливість аналізу ДНК – це зараз неспівставне з тим, що ми мали раніше. Тому сподіваюся, що принаймні по тих тілах, що ми знайдемо, зможемо максимально ідентифікувати”, - пообіцяв він.

Нагадаємо, США передали докази воєнних злочинів Росії до Міжнародного кримінального суду.

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