Реальна містика: у Житомирі з різницею в 3 години на тому ж місці сталися дві аналогічні ДТП (відео)

Реальна містика: у Житомирі з різницею в 3 години на тому ж місці сталися дві аналогічні ДТП (відео)

У двох випадках водій проїхали перехрестя і просто влетіли в бетонну огорожу.

У центрі Житомира впродовж кількох годин зафіксували дві ідентичні ДТП. Водії обох автівок проїхали перехрестя і влетіли в клумбу з високим фундаментом.

Відео ДТП виклали у телеграм-каналі Х* Житомир.

"У Житомирі – дивина. Вчора, 16 грудня, на майдані Соборному з різницею в 3 години сталося дві однакові ДТП. Момент зіткнення авто було зафіксовано камерами відеоспостереження. Перша ДТП сталася о 21:17, друга о 00:17", - повідомили автори.

На кадрах видно, як спочатку одна із автівок проїздить перехрестя і, не гальмуючи, виїздить на тротуар, де влітає в бетонну огорожу клумби. З авто вишли пасажир і водій, постояли, а згодом авто евакуювали.

Вже рівно за 3 години на тому ж перехресті легковик знову минув поворот і на швидкості просто "вписався" в теж місце на бетонній огорожі, що й попередній.

Користувачі назвали ці випадки "містикою".

Нагадаємо, що у Харкові група адвокатів, яка представляє інтереси постраждалих у резонансній ДТП з Infiniti на проспекті Гагаріна, заявила про нові злочини підозрюваного 16-річного Миколи Харківського.

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