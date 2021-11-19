Реальна статистика коронавірусу страшніша за ту, яку ви читаєте - інфекціоністка Голубовська

Лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла, чому офіційна статистика "відстає від реальної", і яка є проблема з встановленням діагнозу "COVID-19" в Україні.

В Україні офіційна статистика коронавірусу не відображає справжньої кількості хворих на COVID-19. Кількість інфікованих українців є значно більшою. Про це в інтерв'ю "Фактам" заявила лікарка-інфекціоністка, докторка медичних наук Ольга Голубовська.

"Насправді реальна статистика страшніша за ту, яку ви читаєте. Тому що величезна кількість людей, особливо з легкими та середньо-важкими симптомами, зараз лікуються вдома, їх навіть не фіксують. І ще сумніваюсь, що до статистики потрапляють, наприклад, дані приватних клінік. Чи беруть їх ті, хто цим займаються, чи не беруть?", - сказала інфекціоністка.

Ще однією проблемою лікарка вважає те, що в Україні важко встановити діагноз "COVID-19" хворому, якщо його ПЛР-тест виявився негативним, а симптоми свідчать про коронавірусне захворювання.

"У нас досі величезна проблема поставити діагноз людині, яка має негативний ПЛР. В інфекційній патології є поняття "визначення випадку захворювання". Тому що ми не ставимо діагноз по ПЛР. ПЛР, серологічні дослідження, дослідження на антиген та будь-які інші – це ті дослідження, які підтверджують наш діагноз, але не виключають його в жодному разі", - наголошує інфекціоністка.

Лікарка зазначає, що ПЛР-тести нерідко помиляються і до 30% показують негативний результат, хоч пацієнти можуть мати COVID-19.

"Ми з вами знаємо з різних публікацій, що ПЛР від 15 до 30% може бути помилково-негативним, але це не означає, що людина не хвора на коронавірус. У визначенні випадку це все розписано: враховується епідеміологічна ситуація, контакти, зокрема сімейні, зміни на КТ та інше. А в нас досі люди з явним "ковидом" (наприклад, спалах у сім'ї), але в когось ПЛР - негативний і їм не ставлять діагноз. Більше того, Національна служба здоров'я не виплачує гроші у стаціонари за ПЛР-негативні випадки захворювання. А їх може бути до третини загальної кількості. Тому, звісно, ​​офіційна статистика відстає", - пояснила Ольга Голубовська.

Також лікарка зазначила, що зараз значно менше людей роблять ПЛР-тести у порівнянні з тим, як це було на пачатку пандемії коронавірусу.

"Пам'ятаєте, які раніше стояли черги на тестування? Хоча у "червоній" зоні ніде не повинно бути жодних черг, це закон епідеміології. У "червоній" та "жовтій" зонах усі заходи мають бути спрямовані на роз'єднання, а не на скупчення людей. Тому не важливо, де людина заразиться — у черзі на ПЛР чи якійсь іншій. Щоправда, зараз уже набагато менше людей витрачає час та сили на те, щоб зробити ПЛР. Якщо не важкий перебіг, то вони лікуються вдома", - резюмувала інфекціоністка.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. У застосунку "Дія" з'явився сертифікат про одужання від коронавірусу - він діятиме 105 днів

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