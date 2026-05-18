Володимир Зеленський і Олег Луговський / © Офіс президента України

Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) здобула секретні внутрішні документи РФ, які демонструють реальний стан російської економіки через війну. Кремль намагається ретельно приховати ці дані від світу та власного населення.

Про це розповів президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з очільником СЗР Олегом Луговським.

Нафтовий сектор: свердловини закриваються, переробка падає

За його словами, перший вагомий індикатор — це скорочення активних нафтових свердловин. Тільки одна російська нафтова компанія вже змушена закрити близько 400 свердловин. Зеленський пояснив, що через специфіку російського нафтовидобутку, це відчутні втрати. Оскільки перезапуск свердловин у Росії значно складніший, ніж в інших нафтодобувних країнах.

Другим індикатором він називає скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% тільки за кілька місяців уже цього року.

«Бачимо, що наші українські далекобійні санкції дійсно працюють, і будемо цей напрям наших активних дій нарощувати», — переконаний Зеленський.

Банківська криза в РФ

Зеленський вважає, що в РФ посилюється банківська криза.

«Доволі переконливо виглядають також дані щодо банківської кризи в Росії, а саме 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації через проблеми, які іншим шляхом не вирішити, і ще вісім банківських установ накопичили критичні проблеми, які неможливо перекрити без залучення сторонніх ресурсів», — повідомив він.

Крім того, показники дефіциту федерального бюджету сягають вже майже 80 мільярдів доларів на пʼятому місяці року.

Спроби обходу санкцій: РФ намагається залучити компанії зі США

Володимир Зеленський доручив керівнику СЗРУ Олегу Луговському дозовано оприлюднити інформацію про те, як РФ намагається врятувати свою фінансову ситуацію за рахунок іноземного бізнесу.

Зокрема, розвідка зафіксували спроби налагодити вивезення зерна з окупованого Криму, а також іншої економічної експлуатації півострова за участі субʼєктів зі Сполучених Штатів.

«Будемо інформувати партнерів. Фіксуємо і спроби завести в російські нафтогазові арктичні проєкти інвестиції та технології з країн демократичного світу», — підсумував Зеленський.

