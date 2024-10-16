"Реальність, в якій ми живемо": Жорін назвав "єдиний можливий" план перемоги

Жоден План перемоги не скасовує необхідності воювати за свою країну.

Таку думку висловив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram.

"Жоден план, яким би він не був, не відміняє необхідності воювати. Ось це головне, що потрібно всім усвідомити. А то після цих новин (про План перемоги – ред.) знову всі будуть просто чекати перемоги. Можна обговорювати все, що завгодно – не покладаючи зайвих сподівань і не надягаючи на голову мрії про "скоро все буде, як раніше", – розмірковує військовий.

Він наголошує для українців, що жити з надіями – нормально. Головне, щоб ці надії не відірвали увагу від реальності. А наша реальність – це відчутне просування ворога, його перевага в чисельності й озброєнні та згуртований союз ворожих сил.

"В такій реальності єдиний можливий план, якого потрібно дотримуватися кожному українцю – це зібрати всі сили й битися", – підсумував Жорін.

Нагадаємо, що сьогодні, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський представив План перемоги у Верховній Раді.

ТСН.ua зібрав головні заяви президента Зеленського з сьогоднішнього виступу в Раді.

У статті АР зауважили, що План перемоги Зеленського фактично віддає майбутнє Києва до рук партнерів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! Зеленський УПЕРШЕ ПУБЛІЧНО ПРЕДСТАВИВ ПЛАН ПЕРЕМОГИ УКРАЇНИ

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