"Реальність жорстоко змінилася... Ми підтримуємо передавання зброї з Німеччини": очільниця МЗС ФРН

"Реальність жорстоко змінилася... Ми підтримуємо передавання зброї з Німеччини": очільниця МЗС ФРН

Анналена Бербок наголосила, що Німеччині довелося "розвернути курс на 180 градусів".

Відповідальність за припинення війни в Україні повністю лежить на російському диктаторові Володимиру Путіну.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв'ю CNN.

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"Це в руках Путіна. Він той, хто розпочав війну без жодної причини. Тепер він зобов'язаний покласти край війні", - сказала Бербок.

Очільниця МЗС зазначила, що Путін обрав вести війну проти жителів України та проти європейського мирного порядку.

"Ми підтримуємо передавання зброї з Німеччини, чого не робили в минулому, тому що реальність жорстоко змінилася", - додала вона.

Бербок наголосила, що Німеччині довелося "розвернути курс на 180 градусів", коментуючи небажання постачати допомогу для ЗСУ до військової агресії Росії проти України.

"Ми зробили все, щоб уникнути цієї війни, але це було рішення Путіна зробити навпаки", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше Бербок заявила, що Німеччина готова стати країною-гаранткою безпеки України, проте після війни.

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