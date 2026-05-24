"Реально неадеквати": Зеленський жорстко відреагував на масовану атаку РФ по Україні

Атака РФ на Київ / © ДСНС

Внаслідок масованого російського обстрілу України 24 травня постраждали щонайменше 83 людини, також є загиблі. Основними цілями ударів, під час яких ворог застосував ракети різних типів та сотні безпілотників, стали Київ та Біла Церква.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, удар був надзвичайно важким через високу концентрацію складної для перехоплення зброї.

«Важкий був удар — ракет різних типів 90, із них багато балістики — 36. 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки», — зазначив президент.

За його словами, у Білій Церкві зафіксовано застосування російської ракети «Орешнік». Руйнувань зазнали цивільні об’єкти, зокрема інфраструктура життєзабезпечення, заклади освіти та приватна власність.

«Путін вже й слово „ура“ не може нормально вимовити — шамкає, — а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти обʼєкта водопостачання, спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл. Запустив свій „орєшнік“ проти Білої Церкви. Реально неадеквати», — заявив Володимир Зеленський.

Наразі на всіх місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи. Потерпілим надають необхідну медичну та соціальну підтримку. Президент висловив співчуття близьким загиблих, подякував рятувальникам за роботу на місцях влучань та запевнив, що держава обов’язково надасть усю необхідну допомогу кожному пораненому.

Також Володимир Зеленський підкреслив, що масштабні обстріли цивільної інфраструктури потребують рішучої відсічі та консолідації зусиль міжнародної спільноти, оскільки Україна потребує посилення оборонних можливостей для примусу агресора до завершення війни.

«Важливо, щоб це для Росії не залишалось без наслідків. Сьогодні кожен у світі, хто не промовчить, хто допомагатиме Україні, є захисником життя. Ми робимо все, щоб встановити мир і захистити людей. І важливо, щоб Україна була не наодинці. Потрібні рішення і від Сполучених Штатів Америки, і від Європи, і від інших, щоб цей старий орєшнік в Москві вимовив слово „мир“», — підсумував Володимир Зеленський.

Масована атака РФ по Україні 24 травня — останні новини

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 24 травня у столиці спалахнули десятки пожеж, пошкоджено житлові будинки, школу, гуртожиток, торговельний центр та бізнес-центр, є загиблий і постраждалі.

Під ворожим вогнем опинилися всі райони Києва. Окрім цього, РФ атакувала Білу Церкву «Орешніком». У Мережі оприлюднили кадри атаки РФ балістичною ракетою.

Також у Черкасах російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку. Троє людей у лікарні.

