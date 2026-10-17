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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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"Реальний шлях для завершення війни": Портников заявив про переломний момент

Перенесення бойових дій на територію Росії стало однією з головних змін у перебігу війни цього року.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака дронів на Росію

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

Українські удари по території Росії та руйнування об’єктів її економічної й військової інфраструктури дають надію на завершення війни в найближчі роки.

Таку думку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников у програмі «Рандеву» з Яніною Соколовою.

За словами Портникова, саме перенесення бойових дій на територію Росії стало однією з головних змін у перебігу війни цього року. Він вважає, що удари по російській інфраструктурі змушують країну-агресора та її громадян відчувати наслідки війни, яку Кремль розв’язав проти України.

«Цей рік змінив ситуацію саме тим, що ми наносимо удари по Росії. І це і є надія», — наголосив журналіст.

Він зазначив, що йдеться не лише про ураження військових об’єктів, а й про руйнування економічної інфраструктури Росії, зокрема нафтопереробних заводів, датацентрів, мостів і підприємств військово-промислового комплексу.

Портников також наголосив на важливості того, що наслідки війни дедалі відчутніші для росіян, які підтримують режим Володимира Путіна та розраховували на захоплення України.

«Це і є реальний шлях для завершення війни у наступні роки. Ніякого іншого шляху не було, немає і, повірте мені, не буде», — заявив оглядач.

На його переконання, Україна лише тепер почала повною мірою використовувати цей шлях впливу на державу-агресора.

«Але цей шлях є, і ми зрештою через 4 роки після початку Великої війни почали цим шляхом йти», — підсумував Портников.

Нагадаємо, канцлер ФРН Фрідріх Мерц вважає українські удари по російських нафтопереробних заводах та інших об’єктах інфраструктури правильними й логічними, оскільки вони ускладнюють здатність російського уряду та армії вести війну проти України.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас також заявила, що поновлення Україною ударів по російських нафтопереробних заводах є цілком обґрунтованим і корисним рішенням.

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