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Реанімація після стоматології: на Рівненщині рятують 15-річну дівчину, в якої сталось зараження крові 

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Реанімація після стоматології: на Рівненщині рятують 15-річну дівчину, в якої сталось зараження крові 

Associated Press

За життя дівчинки борються медики. 

У Рівненській області медики вже два тижні рятують 15-річну дівчину, яка потрапила до реанімації після того, як їй вирвали зуб. У дівчини діагностували зараження крові. 

Про це пише рівненське видання itvmg.com

Мати 15-річної Аліни з Сарненського району розповіла, що у дівчини болів зуб. Проте після походу до стоматолога її стан різко погіршився і вже через добу дівчину госпіталізували до реанімації. 

Лікар-анестезіолог Рівненської обласної лікарні Юрій Мирончук розповів, що в п'ятницю дівчинці провели складну операцію, яка тривала сім годин. Зараз підліток перебуває під апаратом ШВЛ. Поки лікарі не готові давати прогнози. 

"Це сепсис, септикопіємія, тобто це - зараження крові. Поки важко сказати, що стало причиною недуги", - каже Юрій Мирончук. 

Наразі за життя дівчинки борються медики. 

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