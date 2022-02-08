Реанімація після стоматології: на Рівненщині рятують 15-річну дівчину, в якої сталось зараження крові 

За життя дівчинки борються медики.
У Рівненській області медики вже два тижні рятують 15-річну дівчину, яка потрапила до реанімації після того, як їй вирвали зуб. У дівчини діагностували зараження крові.
Про це пише рівненське видання itvmg.com.
Мати 15-річної Аліни з Сарненського району розповіла, що у дівчини болів зуб. Проте після походу до стоматолога її стан різко погіршився і вже через добу дівчину госпіталізували до реанімації.
Лікар-анестезіолог Рівненської обласної лікарні Юрій Мирончук розповів, що в п'ятницю дівчинці провели складну операцію, яка тривала сім годин. Зараз підліток перебуває під апаратом ШВЛ. Поки лікарі не готові давати прогнози.
"Це сепсис, септикопіємія, тобто це - зараження крові. Поки важко сказати, що стало причиною недуги", - каже Юрій Мирончук.
Наразі за життя дівчинки борються медики.
Читайте також:
- На дві доби покинула хвору дитину в холодному будинку: на Полтавщині розшукали матір 5-річної дівчинки
- Не заплатив штраф чи аліменти - конфіскують авто: у Львові шукають боржників за допомогою камер спостереження
- Сімейні війни: на Прикарпатті жінка залізла до будинку колишньої дружини свого чоловіка, щоб зняти там відео