Реанімувала маму: 12-річна дівчинка із Запоріжжя врятувала життя матері, яка знепритомніла і не дихала

Реанімувала маму: 12-річна дівчинка із Запоріжжя врятувала життя матері, яка знепритомніла і не дихала

Дівчинка увесь час перебувала на зв'язку з диспетчеркою швидкої і виконувала усі рекомендації, поки медики мчали на допомогу.

В Запоріжжі 12-річна дівчинка врятувала свою 35-річну маму, яка раптово знепритомніла і припинила дихати. Дитина не розгубилась і зателефонувала до швидкої допомоги. Поки бригада медиків мчала на виклик, дитина увесь цей час перебувала на зв'язку з диспетчеркою і за її вказівками реанімувала маму.

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Як розповіли у Запорізькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, саме завдяки тому, що дитина оперативно надала матері першу допомогу, жінку вдалось врятувати.

"Диспетчерка одразу направила на місце події найближчу бригаду та почала надавати рекомендації і увесь час залишалась на зв'язку (приблизно 11 хвилин) та надавала рекомендації по проведенню СЛР до приїзду бригади", - розповіли в медустанові.

12-річна дівчинка виконувала усе сказане диспетчеркою швидкої і таким чином зберегла життя матері.

"Одразу розпочаті підлітком реанімаційні заходи під контролем диспетчерки дозволили бригаді продовжити реанімаційні заходи та отримати позитивний результат. Далі, після надання медичної допомоги, хвора у важкому стані була госпіталізована до лікарні", - розповіли в медзакладі.

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