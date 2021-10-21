Реанімувати не вдалось: на ринку в Івано-Франківську раптово померла жінка

Реанімувати не вдалось: на ринку в Івано-Франківську раптово померла жінка

Жінка померла до приїзду медиків.

Сьогодні, 21 жовтня, на Центральному ринку Івано-Франківська раптово померла 41-річна продавчиня, яка торгувала овочами й фруктами. Жінці раптово стало зле, врятувати її, на жаль, не вдался.

Про це повідомляє місцеве видання "Галка" з посиланням на власні джерела.

"Жінка поскаржилася на погане самопочуття, їй одразу викликали швидку, згодом продавчиня посиніла. Медики, які, за словами очевидців, приїхали через приблизно 15 хв, не змогли її реанімувати", - йдеться у повідомленні.

Що стало точною причиною смерті жінки, наразі невідомо. За попередніми даними, у неї обірвався тромб.

Нагадаємо, у Львівській області 11-річний хлопчик раптово впав у кому та потрапив до реанімації.

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