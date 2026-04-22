Ребров залишає збірну України: УАФ оголосила про рішення

Сергій Ребров / © Associated Press

Українська асоціація футболу оголосила про завершення співпраці з головним тренером національної збірної Сергій Ребров.

Як зазначили в УАФ, сторони дійшли взаємної згоди щодо припинення роботи.

Ребров очолив збірну 2023 року під час відбіркового циклу до чемпіонату Європи. Попри складні умови, йому вдалося пройти плей-оф і вивести Україну на Євро.

Після цього команда до останнього боролася за вихід на чемпіонат світу, однак здобути путівку не змогла.

Президент УАФ Андрій Шевченко подякував тренеру за роботу та зазначив, що збірна має рухатися далі.

«Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його внесок і роботу. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної», — сказав він.

Сам Ребров подякував команді, вболівальникам та УАФ за підтримку і зазначив, що цей період був важливим етапом.

Водночас він продовжить роботу в структурі асоціації — як віцепрезидент і член Виконавчого комітету.

Ім’я нового головного тренера збірної України в УАФ пообіцяли оголосити пізніше.

