Рецепти на Новий рік 2023: салат "Олів'є" по-новому

Класичний рецепт салату "Олів'є" традиційно прикрашає новорічний стіл українців. Ним вже мало кого здивуєш. Тому з'являються нові варіації. ТСН.ua підібрав для вас чотири рецепти "Олів'є", які допоможуть по-новому глянути на цю страву.
Салат "Олів'є": історія страви
Якщо вас цікавить запитання "хто придумав "Олів'є"?", то своєю появою та ім'ям цей салат завдячує французькому кулінару Люсьєну Олів'є. Створив він його у XIX столітті. Спершу відомий шеф-повар придумав страву від назвою "майонез із дичі". Щоб приготувати її на блюдо викладали шматочками філе рябчиків і куропаток, перемішане з кубиками охолодженого бульйону. Поруч обов'язково клали ракові шийки, які поливали спеціальним соусом, а в центрі було місце для картоплі з маринованими артишоками. Прикрашали страву рубленими перепелиними яйцями. Насправді останні в їжу не призначалися. Їх використовували лише в якості декору.
Якось кулінар Олів'є побачив, як його помічник, який любив добряче попоїсти, змішав всі інгредієнти разом з перепелиними яйцями, а потім із задоволенням це все з'їв. Кулінар був дуже здивований, але наступного дня вирішив повторити новий "рецепт" та ще й полив зверху всі компоненти майонезом. Саме так і з'явився популярний і донині салат "Олів'є".
Звісно в той час більшість відомих страв були зовсім не такими. Як і салат "Олів'є". Оригінальний рецепт складався не з ковбаси, а з вареного м'яса куропаток, рябчиків, ракових шийок, але виходив дуже вартісним. Сам же Люсьєн зберігав рецепт свого "шедевру" в таємниці до самої смерті. Лише в березні 1894 року в журналі "Наша їжа" був надрукований рецепт салату "Олів'є", коли кулінар вже покинув цей світ. Як зробити "Олів'є" класичний:
Рябчики – ½ штуки. Картопля – 3 штуки. Огірки – 1 штука. Салат – 3-4 листа. Майонез Провансаль – 1 ½ стіл. ложки. Ракові шийки – 3 штуки. Заливне (холодець) – ¼ склянки. Каперси – 1 чайна ложка. Оливки – 3-5 штук. Правила приготування: Нарізати філе добре смаженого рябчика і змішати з бланкетами відвареної, не розсипчастої картоплі та скибочками свіжих огірків, додати каперсів та оливок і залити великою кількістю майонезу провансаль, з додаванням сої кабуль. Остудивши, перекласти в кришталеву вазу, оформити раковими шийками, листками салату латук і рубаним холодцем. Подавати дуже холодним. Свіжі огірки можна замінити великими корнішонами. Замість рябчиків, можна брати телятину або курку, але справжній салат Олів’є готується неодмінно з рябчиків.
З часом салат "Олів'є" змінився. Зокрема, наші мами стали використовувати більш доступні інгредієнти, які продавалися на полицях магазинів.
Варіант салату "Олів'є" у вигляді ролу
Якщо ви хочете здивувати своїх рідних та близьких унікальним рецептом "Олів'є" в новорічну ніч, варто подумати про приготування ролів.
Вам знадобляться такі інгредієнти:
- 50 г зеленого горошку;
- 1 свіжий огірок;
- 100 г шинки;
- 1 солоний огірок;
- 1 картоплина;
- 1 яйце;
- майонез.
Процес приготування ролу "Олів'є" досить простий і не потребує особливих навиків. Вам знадобиться лише килимок для створення суші:
- Зелений горошок відварити. Свіжий огірок та шинку нарізати тоненькими скибочками. Яйце та картоплю відварити, натерти на мілкій тертушці. Солоний огірок нарізати соломкою.
- На килимок для приготування суші покласти харчову плівку, викласти тонкі скибочки огірка в ряд. Зверху викласти скибочки шинки.
- Розмастити по всій поверхні шинки варену картоплю, додати майонез, викласти варене яйце і знову майонез.
- Посередині майбутніх ролів викласти солоні огірки соломкою, зверху горошок.
- Звернути рол. Нарізати на порційні шматочки, прикрасити крапелькою майонезу.
Рецепт "Олів'є" зі слабосоленою червоною рибою
Кондитерка Ліза Глінська в своєму інстаграм пропонує приготувати салат "Олів'є" зі слабосоленою червоною рибою. Потрібно взяти такі інгредієнти:
- 400 г слабосоленої червоної риби;
- 4 середні картоплини;
- 3 середніх огірка;
- 3 яйця;
- 1 середню мокрвину;
- 50 г солодкої цибулі;
- 100 г майонезу.
Приготування дуже просте:
- Нарізати рибу, відварену картоплю, свіжі огірки, відварені яйця та моркву кубиками.
- Перемішати та заправити майонезом.
- За необхідності посолити.
Як готувати вегетаріанське "Олів'є"
Українка Ольга Богатирьова, яка працює кухаркою в Іспанії, поділилася своїми рецептами салату "Олів'є", серед яких є вегетаріанський та дитячий варіанти. Їх також варто взяти до уваги.
Як приготувати "Олів'є" для вегетаріанців? Насамперед потрібні такі інгредієнти (на 1 порцію):
- 2,5 столових ложок вареної стручкової фасолі;
- 2 столові ложки свіжого огірка;
- 2 столові ложки вареної морквини;
- 3,5 столових ложок вареної картоплі;
- 1,5 столові ложки солодкої цибулі;
- 2 столові ложки консервованого горошку;
- 1 варене яйце (якщо ви споживаєте яйця в їжу);
- 2 столові ложки грецького йогурту без домішків;
- сіль та паприка за смаком.
Приготування не потребує великих зусиль:
- Варену моркву, свіжий огірок, варену картоплю, солодку цибулю нарізати кубиками.
- Змішати всі інгредієнти.
- За бажанням додати сіль і паприку.
- Приправити вегетаріанський салат "Олів'є" грецьким йогуртом.
Якщо ж вам хочеться приготувати салат "Олів'є" для діток, щоб він був корисним та смачним, варто взяти такі продукти (на 1 порцію):
- 2 столові ложки відвареного індичого м'яса;
- 2 відварений перепелиних яйця;
- 2 столові ложки свіжого огірка;
- 2 столові ложки відвареної морквини;
- 3,5 столових ложок відвареної картоплі;
- олія та сіль.
Приготування дуже просте. Всі відварені інгредієнти (морква, картопля, яйця, м'ясо), а також свіжий огірок потрібно нарізати кубиками. Посолити за смаком. Заправити олією та розкласти на порції.