Рецепти на Новий рік 2023: салат "Олів'є" по-новому

Класичний рецепт салату "Олів'є" традиційно прикрашає новорічний стіл українців. Ним вже мало кого здивуєш. Тому з'являються нові варіації. ТСН.ua підібрав для вас чотири рецепти "Олів'є", які допоможуть по-новому глянути на цю страву.

Салат "Олів'є": історія страви

Якщо вас цікавить запитання "хто придумав "Олів'є"?", то своєю появою та ім'ям цей салат завдячує французькому кулінару Люсьєну Олів'є. Створив він його у XIX столітті. Спершу відомий шеф-повар придумав страву від назвою "майонез із дичі". Щоб приготувати її на блюдо викладали шматочками філе рябчиків і куропаток, перемішане з кубиками охолодженого бульйону. Поруч обов'язково клали ракові шийки, які поливали спеціальним соусом, а в центрі було місце для картоплі з маринованими артишоками. Прикрашали страву рубленими перепелиними яйцями. Насправді останні в їжу не призначалися. Їх використовували лише в якості декору.

Якось кулінар Олів'є побачив, як його помічник, який любив добряче попоїсти, змішав всі інгредієнти разом з перепелиними яйцями, а потім із задоволенням це все з'їв. Кулінар був дуже здивований, але наступного дня вирішив повторити новий "рецепт" та ще й полив зверху всі компоненти майонезом. Саме так і з'явився популярний і донині салат "Олів'є".

Звісно в той час більшість відомих страв були зовсім не такими. Як і салат "Олів'є". Оригінальний рецепт складався не з ковбаси, а з вареного м'яса куропаток, рябчиків, ракових шийок, але виходив дуже вартісним. Сам же Люсьєн зберігав рецепт свого "шедевру" в таємниці до самої смерті. Лише в березні 1894 року в журналі "Наша їжа" був надрукований рецепт салату "Олів'є", коли кулінар вже покинув цей світ. Як зробити "Олів'є" класичний:

Рябчики – ½ штуки. Картопля – 3 штуки. Огірки – 1 штука. Салат – 3-4 листа. Майонез Провансаль – 1 ½ стіл. ложки. Ракові шийки – 3 штуки. Заливне (холодець) – ¼ склянки. Каперси – 1 чайна ложка. Оливки – 3-5 штук. Правила приготування: Нарізати філе добре смаженого рябчика і змішати з бланкетами відвареної, не розсипчастої картоплі та скибочками свіжих огірків, додати каперсів та оливок і залити великою кількістю майонезу провансаль, з додаванням сої кабуль. Остудивши, перекласти в кришталеву вазу, оформити раковими шийками, листками салату латук і рубаним холодцем. Подавати дуже холодним. Свіжі огірки можна замінити великими корнішонами. Замість рябчиків, можна брати телятину або курку, але справжній салат Олів’є готується неодмінно з рябчиків.

З часом салат "Олів'є" змінився. Зокрема, наші мами стали використовувати більш доступні інгредієнти, які продавалися на полицях магазинів.

Варіант салату "Олів'є" у вигляді ролу

Рецепт салату "Олів'є" у вигляді ролів / Фото: Instagram

Якщо ви хочете здивувати своїх рідних та близьких унікальним рецептом "Олів'є" в новорічну ніч, варто подумати про приготування ролів.

Вам знадобляться такі інгредієнти:

50 г зеленого горошку;

1 свіжий огірок;

100 г шинки;

1 солоний огірок;

1 картоплина;

1 яйце;

майонез.

Процес приготування ролу "Олів'є" досить простий і не потребує особливих навиків. Вам знадобиться лише килимок для створення суші:

Зелений горошок відварити. Свіжий огірок та шинку нарізати тоненькими скибочками. Яйце та картоплю відварити, натерти на мілкій тертушці. Солоний огірок нарізати соломкою. На килимок для приготування суші покласти харчову плівку, викласти тонкі скибочки огірка в ряд. Зверху викласти скибочки шинки. Розмастити по всій поверхні шинки варену картоплю, додати майонез, викласти варене яйце і знову майонез. Посередині майбутніх ролів викласти солоні огірки соломкою, зверху горошок. Звернути рол. Нарізати на порційні шматочки, прикрасити крапелькою майонезу.

Рецепт "Олів'є" зі слабосоленою червоною рибою

Рецепт "Олів'є" зі слабосоленою червоною рибою / Фото: Instagram

Кондитерка Ліза Глінська в своєму інстаграм пропонує приготувати салат "Олів'є" зі слабосоленою червоною рибою. Потрібно взяти такі інгредієнти:

400 г слабосоленої червоної риби;

4 середні картоплини;

3 середніх огірка;

3 яйця;

1 середню мокрвину;

50 г солодкої цибулі;

100 г майонезу.

Приготування дуже просте:

Нарізати рибу, відварену картоплю, свіжі огірки, відварені яйця та моркву кубиками. Перемішати та заправити майонезом. За необхідності посолити.

Як готувати вегетаріанське "Олів'є"

Як готувати вегетаріанське "Олів'є" / Фото: Instagram

Українка Ольга Богатирьова, яка працює кухаркою в Іспанії, поділилася своїми рецептами салату "Олів'є", серед яких є вегетаріанський та дитячий варіанти. Їх також варто взяти до уваги.

Як приготувати "Олів'є" для вегетаріанців? Насамперед потрібні такі інгредієнти (на 1 порцію):

2,5 столових ложок вареної стручкової фасолі;

2 столові ложки свіжого огірка;

2 столові ложки вареної морквини;

3,5 столових ложок вареної картоплі;

1,5 столові ложки солодкої цибулі;

2 столові ложки консервованого горошку;

1 варене яйце (якщо ви споживаєте яйця в їжу);

2 столові ложки грецького йогурту без домішків;

сіль та паприка за смаком.

Приготування не потребує великих зусиль:

Варену моркву, свіжий огірок, варену картоплю, солодку цибулю нарізати кубиками. Змішати всі інгредієнти. За бажанням додати сіль і паприку. Приправити вегетаріанський салат "Олів'є" грецьким йогуртом.

Якщо ж вам хочеться приготувати салат "Олів'є" для діток, щоб він був корисним та смачним, варто взяти такі продукти (на 1 порцію):

2 столові ложки відвареного індичого м'яса;

2 відварений перепелиних яйця;

2 столові ложки свіжого огірка;

2 столові ложки відвареної морквини;

3,5 столових ложок відвареної картоплі;

олія та сіль.

Приготування дуже просте. Всі відварені інгредієнти (морква, картопля, яйця, м'ясо), а також свіжий огірок потрібно нарізати кубиками. Посолити за смаком. Заправити олією та розкласти на порції.