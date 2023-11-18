Речницю Сил оборони півдня Наталю Гуменюк можуть звільнити — ЗМІ

Серед військкорів шириться інформація про відставку Наталії Гуменюк.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на власні джерела.

Ймовірно, Гуменюк буде відкликана назад до прикордонної служби. Причиною джерела ДМ називають незадоволення ОП оприлюденням Гуменюк зведень, особливо щодо перемог ЗСУ.

Крім того, видання пише про великі трансформації у структурі. Вони будуть стосуватися можливого перепідпорядкування частини апарату Головкому до Генштабу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України Олександра Тарасовського.

А до того Зеленський звільнив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова.

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